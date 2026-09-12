Momax Q.Pass X : chargeur magnétique ultra-fin pour iPhone 18 Pro

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Momax Q.Pass X : chargeur magnétique ultra-fin pour iPhone 18 Pro

Momax, leader sur le marché des accessoires, a présenté son nouveau chargeur magnétique portable, le Q.Pass X. Selon ixbt.com, cet appareil répond aux normes nationales chinoises à venir et se distingue par ses capacités techniques uniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette nouvelle batterie externe possède une capacité de 5000 mAh et a été lancée au prix de 298 yuans. L'une des principales caractéristiques de conception est son adaptation à la couleur rouge spéciale du futur iPhone 18 Pro, offrant une harmonie parfaite pour les fans de la marque.

Spécifications techniques et design compact

L'épaisseur de l'appareil n'est que de 8,3 mm pour un poids d'environ 125 g. Son design léger et fin le rend très pratique pour une utilisation quotidienne, surtout lorsqu'il est transporté avec le smartphone.

Pour assurer une fixation solide au smartphone, 18 aimants puissants en néodyme-fer-bore N52 sont intégrés dans le boîtier. Cela empêche la batterie de glisser ou de se détacher pendant la charge.

Fonctions intelligentes et capacités de charge

Le gadget est équipé d'un port USB-C, prenant en charge une charge filaire jusqu'à 20 W et une puissance d'entrée de 18 W. Il dispose également d'une fonction de charge sans fil d'une puissance maximale de 15 W, limitée à 7,5 W pour les appareils iPhone.

L'un des aspects les plus avancés est la possibilité de se connecter à l'application Recharge Hub. Les utilisateurs peuvent surveiller en temps réel les paramètres essentiels : niveau de batterie, température, cycles de charge/décharge, puissance du port, tension et courant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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