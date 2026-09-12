Le Japon prévoit de construire une usine de micropuces sur la Lune d'ici 2040

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Le Japon prévoit de construire une usine de micropuces sur la Lune d'ici 2040

Le Japon prévoit une avancée sans précédent dans l'industrie des semi-conducteurs. Selon Ixbt.com, Atsuyoshi Koike, président et PDG de Rapidus Corp, a déclaré lors d'un événement au Hudson Institute à Washington que l'entreprise étudie sérieusement la possibilité de construire une usine de semi-conducteurs sur la Lune d'ici 2040, en s'appuyant sur les ressources en eau naturelles lunaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans sa déclaration, Koike a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie et a présenté au public une vidéo montrant l'usine prévue sur la surface lunaire. Selon lui, une telle initiative ambitieuse plairait certainement à l'entrepreneur Elon Musk, dont la société SpaceX travaille sur le transport de personnes et de marchandises dans l'espace.

Coopération technologique et nouveaux horizons

Actuellement, Rapidus Corp travaille activement à la production de masse de micropuces de classe 2 nm dans son usine d'Hokkaido. Dans ce processus, le géant technologique américain IBM apporte un soutien technique étroit.

Le PDG d'IBM, Arvind Krishna, présent à l'événement, a souligné que les deux entreprises collaborent non seulement sur l'application des technologies existantes, mais aussi sur la recherche et le développement de puces encore plus avancées dans la gamme 1 nm. L'idée d'une production dans l'espace est considérée comme la suite logique de ces processus de haute technologie.

La réalisation du projet d'usine lunaire est directement liée à la disponibilité des ressources en eau nécessaires à la production de micropuces. La construction d'installations industrielles en dehors de la juridiction terrestre pourrait radicalement changer le vecteur de développement de l'ensemble du marché technologique mondial à l'avenir.

Bien que cette initiative soit pour l'instant considérée comme un plan stratégique à long terme, la coopération entre les entreprises japonaises et américaines montre qu'elle vise non seulement à créer les semi-conducteurs les plus avancés sur Terre, mais aussi à porter les capacités de l'humanité dans l'industrie spatiale à un nouveau niveau.

JaponSemi-conducteursRapidusIBMTechnologies spatiales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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