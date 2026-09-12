Kylian Mbappé réagit au mème du « dictateur »

La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a réagi pour la première fois à un mème internet populaire le dépeignant comme un dictateur militaire. L'attaquant français a souligné que de telles plaisanteries circulant sur le web témoignent d'un manque de conscience historique et politique dans la société, ne cachant pas son inquiétude face à cette situation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon L'Équipe, des images curieuses et controversées montrant le joueur de 27 ans en uniforme militaire complet sont devenues virales sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Ces mèmes ont attiré l'attention de la communauté du football et suscité de larges débats. Selon le joueur, bien que ces images puissent paraître amusantes, elles soulèvent des préoccupations profondes.

L'origine de ces mèmes fait l'objet de diverses interprétations. Certains internautes l'associent à la plainte déposée par le joueur en 2024 contre un kebab qui utilisait son nom illégalement, tandis que d'autres l'expliquent par son influence au PSG et son statut au Real Madrid. Néanmoins, Mbappé ne considère pas ces comparaisons comme appropriées.

Les critiques du joueur

Kylian Mbappé a souligné la dualité de cette situation. Selon lui, si certains prennent cela pour une simple blague, il n'est absolument pas drôle d'être comparé à des figures historiques ayant causé la perte de millions de personnes.

« Les gens pensent que c'est une blague légère, mais cela montre un manque de conscience politique et humaine dans la société. Je n'ai jamais commis de tels actes ignobles de ma vie », a déclaré l'attaquant dans une interview.

Surnom dans l'équipe et son origine

Le joueur a également évoqué un surnom spécifique qui lui a été donné en équipe de France. Il s'avère que son coéquipier Ousmane Dembélé a commencé à appeler Kylian « Mobutu », en référence à l'ancien président du Congo, Mobutu Sese Seko.

Pour rappel, Mobutu Sese Seko a dirigé ce pays de 1965 à 1997, une période marquée par des événements politiques très controversés. Ce surnom humoristique en équipe nationale et les mèmes sur les réseaux sociaux maintiennent la star au centre des discussions publiques.