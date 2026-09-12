Un alpiniste de 68 ans meurt en montagne : son corps a été retrouvé

Jack « Andrew » Skipper, un alpiniste de 68 ans, est décédé des suites de blessures mortelles sur le mont Maroon Peak, dans le Colorado. Ses amis et anciens camarades de classe se souviennent de lui comme d'une « personne merveilleuse au grand cœur ».

Skipper, qui vivait à Santa Fe dans le Tennessee, était parti seul explorer les montagnes Rocheuses le 24 août et devait rentrer à Nashville le 2 septembre. Cependant, les recherches ont été lancées après qu'il ne soit pas revenu à la date prévue et qu'aucune nouvelle n'ait été reçue depuis plusieurs jours.

Le 2 septembre, le bureau du shérif du comté de Pitkin a été informé de la disparition de l'alpiniste. Les informations trouvées dans sa voiture de location ont indiqué que Skipper prévoyait de gravir les sommets de Maroon Peak et North Maroon Peak, dans la région de Maroon Bells.

Le lendemain, des recherches aériennes ont été lancées par Mountain Rescue Aspen et CareFlight of the Rockies. Peu après, son corps a été retrouvé dans un ravin escarpé appelé Y Couloir, sur le versant sud-est de Maroon Peak.

Il s'est avéré que Skipper se trouvait loin de l'itinéraire d'ascension principal, dans une zone techniquement complexe et instable, à environ 13 200 pieds d'altitude. En raison du risque élevé de chutes de pierres, il n'a pas été possible de récupérer le corps immédiatement.

Le Service forestier des États-Unis a temporairement fermé Maroon Peak et a organisé une opération de sauvetage complexe. L'opération a débuté après minuit le 8 septembre.

À l'aube, l'hélicoptère Flight for Life a déposé trois alpinistes-secouristes de Mountain Rescue Aspen sur la crête sud de la montagne. Ils ont grimpé pendant environ une heure pour atteindre un point situé à 1 000 pieds au-dessus du corps de Skipper, puis sont descendus en rappel le long du Y Couloir.

L'hélicoptère équipé du long câble nécessaire aux opérations de sauvetage n'était pas disponible dans le Colorado. Par conséquent, le département de la Sécurité publique de l'Utah a envoyé un appareil spécial depuis Salt Lake City.

Le corps de Skipper a été héliporté hors de la montagne et transporté au T Lazy 7 Ranch, où attendaient des représentants du bureau du coroner du comté de Pitkin. L'opération s'est terminée vers 9h45.

Le coroner a confirmé que Skipper était décédé des suites de multiples traumatismes contondants et a qualifié sa mort d'accident. Sa famille a été informée du processus de sauvetage et de l'enquête.

Ses amis se souviennent du défunt avec émotion

Skipper était diplômé de la promotion 1976 de la Hixson High School. L'un de ses anciens camarades a déclaré qu'ils avaient hâte de le voir lors de leurs retrouvailles dans quelques semaines.

« Il faisait ce qu'il aimait. Andrew était une personne très gentille et courtoise. Je prie pour sa famille », a-t-il déclaré.

Une autre connaissance qui a grandi dans le même quartier a qualifié Skipper de « personne merveilleuse au grand cœur » et a exprimé ses condoléances à sa famille.

Un autre alpiniste est mort près d'Aspen

Skipper est l'un des deux alpinistes décédés dans des incidents distincts près d'Aspen en l'espace de quelques jours.

Andrew Tyler Sykes, âgé de 37 ans, est décédé le 6 septembre après une chute sur le versant nord du mont Castle Peak. Les secouristes l'ont atteint vers 16h00, mais il a été déclaré mort sur place.

Le coroner a indiqué que Sykes était également décédé de multiples traumatismes contondants et a classé sa mort comme accidentelle. Son corps a été redescendu de la montagne le jour même.

Le bureau du coroner du comté de Pitkin a remercié Mountain Rescue Aspen, CareFlight of the Rockies, Flight for Life et le département de la Sécurité publique de l'Utah pour leur aide lors des opérations de sauvetage.

Après la récupération du corps de Skipper, les secouristes ont conseillé aux alpinistes de prendre les mesures de sécurité au sérieux. Ils ont souligné l'importance de laisser un itinéraire, une heure de retour et un plan d'urgence à une personne de confiance avant de partir, et d'utiliser un appareil de communication par satellite bidirectionnel dans les zones sans couverture mobile.