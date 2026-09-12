Apple s'exprime sur les fuites et la confidentialité de l'iPhone Duo

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Apple s'exprime sur les fuites et la confidentialité de l'iPhone Duo

Greg Joswiak, vice-président senior du marketing chez Apple, s'est exprimé sur la confidentialité et les fuites entourant le projet du premier smartphone pliable, l'iPhone Duo. Selon Ixbt.com, la direction de l'entreprise a admis regretter certaines fuites, tout en soulignant que les concurrents n'ont pas pu copier intégralement les technologies clés. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Greg Joswiak, les fuites sur Internet ont permis aux concurrents de comprendre à l'avance qu'Apple travaillait sur des appareils à écran pliable. Il a notamment été noté que la taille de l'écran au format 1:1,4 n'a pas été tenue secrète, ce qui a entraîné diverses « coïncidences » via les chaînes d'approvisionnement.

Avantage technologique et développements secrets

Bien que les informations sur le format de l'écran aient été divulguées, les ingénieurs d'Apple ont réussi à garder le secret le plus important : l'écran pliable à nanostructure. L'entreprise explique qu'il est facile de copier l'apparence des écrans pliables, mais que la technologie de nanostructure spéciale résout les problèmes liés aux plis.

Cette solution vise à éliminer les sensations tactiles désagréables et est le résultat de nombreuses années de recherche et développement. C'est précisément cet aspect qui distingue radicalement l'iPhone Duo des autres téléphones pliables du marché, une technologie que les concurrents n'ont pas pu reproduire entièrement.

Mesures de sécurité et environnement concurrentiel

Pour éviter de futures fuites d'informations, Apple a utilisé un nom de code interne spécial pour ce projet, sans aucun lien avec le produit final. Malgré cela, la fuite partielle d'informations a encore accru la concurrence et l'intérêt sur le marché.

Rappelons qu'après la présentation de l'iPhone Duo, non seulement la conception de l'appareil, mais aussi l'animation d'ouverture de son logiciel ont attiré une grande attention. Un utilisateur de Reddit a même tenté de développer une application spéciale pour le Galaxy Z Fold8 afin d'implémenter une animation de pliage similaire. De son côté, Samsung a également commenté la présentation d'Apple de manière singulière, suscitant des discussions animées dans le monde technologique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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