L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a déclaré que l'attaquant João Pedro se classe parmi les plus grandes stars de la Premier League, aux côtés d'Erling Haaland. Selon le technicien, le Brésilien n'est pas seulement l'un des meilleurs attaquants du pays, mais il mérite également d'être comparé au légendaire Karim Benzema pour son jeu polyvalent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, João Pedro a entamé la saison à un niveau très élevé, devenant une figure centrale des premiers succès de son équipe. Il a inscrit 2 buts et délivré autant de passes décisives lors de ses trois premières rencontres. Ces performances solides ont effacé certaines lacunes des saisons précédentes, lui conférant le statut de leader au sein du club.

Meilleur joueur d'août et plans à long terme

Grâce à ses résultats exceptionnels, João Pedro a été élu meilleur joueur du mois d'août vendredi dernier. Fait intéressant, il a réussi à devancer des concurrents de taille comme son coéquipier Cole Palmer pour ce trophée. Cette reconnaissance souligne non seulement sa forme actuelle, mais aussi son rôle crucial dans le projet du club.

La direction du club et le staff technique ont concrétisé leur confiance envers le joueur. João Pedro a récemment signé un contrat à long terme avec Chelsea jusqu'en 2034. Le système tactique de Xabi Alonso, qui exige mobilité et prise de décision rapide, convient parfaitement aux capacités physiques et techniques de l'attaquant brésilien.

Comparaisons avec Erling Haaland et Karim Benzema

Lors d'une conférence de presse, on a demandé à Xabi Alonso si João Pedro pouvait réellement rivaliser avec Erling Haaland, auteur de 27 buts la saison dernière et vainqueur du Soulier d'Or. L'entraîneur a répondu par l'affirmative sans hésiter. Selon lui, si l'on dresse la liste des meilleurs attaquants de Premier League, João Pedro et Erling Haaland y figurent assurément.

Parallèlement, Xabi Alonso a souligné que, contrairement à Erling Haaland, João Pedro propose un jeu plus complet. L'entraîneur l'a comparé au style de jeu de son ancien coéquipier et Ballon d'Or, Karim Benzema. Comme le Brésilien a évolué au milieu de terrain, en numéro dix et sur les ailes au cours de sa carrière, il devient un casse-tête pour les défenseurs modernes.

« À bien des égards, il me rappelle Benzema, car il est tout aussi utile à l'intérieur qu'à l'extérieur de la surface, il sait déborder sur le côté gauche et excelle dans le jeu aérien », a déclaré le coach de Chelsea. Le technicien a ajouté que, malgré la jeunesse du joueur et sa marge de progression, son potentiel global est extrêmement élevé.