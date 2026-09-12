Xabi Alonso place João Pedro au niveau d'Erling Haaland

·34·Sport
Xabi Alonso place João Pedro au niveau d'Erling Haaland

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a déclaré que l'attaquant João Pedro se classe parmi les plus grandes stars de la Premier League, aux côtés d'Erling Haaland. Selon le technicien, le Brésilien n'est pas seulement l'un des meilleurs attaquants du pays, mais il mérite également d'être comparé au légendaire Karim Benzema pour son jeu polyvalent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, João Pedro a entamé la saison à un niveau très élevé, devenant une figure centrale des premiers succès de son équipe. Il a inscrit 2 buts et délivré autant de passes décisives lors de ses trois premières rencontres. Ces performances solides ont effacé certaines lacunes des saisons précédentes, lui conférant le statut de leader au sein du club.

Meilleur joueur d'août et plans à long terme

Grâce à ses résultats exceptionnels, João Pedro a été élu meilleur joueur du mois d'août vendredi dernier. Fait intéressant, il a réussi à devancer des concurrents de taille comme son coéquipier Cole Palmer pour ce trophée. Cette reconnaissance souligne non seulement sa forme actuelle, mais aussi son rôle crucial dans le projet du club.

La direction du club et le staff technique ont concrétisé leur confiance envers le joueur. João Pedro a récemment signé un contrat à long terme avec Chelsea jusqu'en 2034. Le système tactique de Xabi Alonso, qui exige mobilité et prise de décision rapide, convient parfaitement aux capacités physiques et techniques de l'attaquant brésilien.

Comparaisons avec Erling Haaland et Karim Benzema

Lors d'une conférence de presse, on a demandé à Xabi Alonso si João Pedro pouvait réellement rivaliser avec Erling Haaland, auteur de 27 buts la saison dernière et vainqueur du Soulier d'Or. L'entraîneur a répondu par l'affirmative sans hésiter. Selon lui, si l'on dresse la liste des meilleurs attaquants de Premier League, João Pedro et Erling Haaland y figurent assurément.

Parallèlement, Xabi Alonso a souligné que, contrairement à Erling Haaland, João Pedro propose un jeu plus complet. L'entraîneur l'a comparé au style de jeu de son ancien coéquipier et Ballon d'Or, Karim Benzema. Comme le Brésilien a évolué au milieu de terrain, en numéro dix et sur les ailes au cours de sa carrière, il devient un casse-tête pour les défenseurs modernes.

« À bien des égards, il me rappelle Benzema, car il est tout aussi utile à l'intérieur qu'à l'extérieur de la surface, il sait déborder sur le côté gauche et excelle dans le jeu aérien », a déclaré le coach de Chelsea. Le technicien a ajouté que, malgré la jeunesse du joueur et sa marge de progression, son potentiel global est extrêmement élevé.

Xabi AlonsoJoão PedroErling HaalandKarim BenzemaChelsea
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?Aujourd'hui, 06:46«Plus de silence !» : Le FC Barcelone annonce son choix pour le Ballon d'Or«Plus de silence !» : Le FC Barcelone annonce son choix pour le Ballon d'OrAujourd'hui, 06:36«Ils ont conquis l'Asie !» : Doublé historique de Sindarov et Abdusattorov au classement continental«Ils ont conquis l'Asie !» : Doublé historique de Sindarov et Abdusattorov au classement continentalAujourd'hui, 06:30Marseille chute à l'extérieur, Rennes prend le pouvoir : la sensation de la 4e journée en FranceMarseille chute à l'extérieur, Rennes prend le pouvoir : la sensation de la 4e journée en FranceAujourd'hui, 06:23«2 buts en une minute et un triplé» : la Fiorentina offre un spectacle de 6 buts à Venise«2 buts en une minute et un triplé» : la Fiorentina offre un spectacle de 6 buts à VeniseAujourd'hui, 06:21Le meilleur entraîneur du mois d'août en Premier League est connu : une première pour le coach de Hull City !Le meilleur entraîneur du mois d'août en Premier League est connu : une première pour le coach de Hull City !Aujourd'hui, 06:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke