Un concours de sieste de 90 minutes organisé au Japon

À Tokyo, au Japon, un concours insolite est organisé où les participants doivent dormir le mieux possible pendant 90 minutes.

La compétition est organisée par l'entreprise japonaise de matelas Koala. L'événement est prévu pour le 5 octobre au complexe Share Green Minami Aoyama, dans le quartier de Minato à Tokyo.

Trois « courses » de 90 minutes seront organisées pendant le concours. Environ 20 participants prendront part à chaque étape. Si le nombre de candidats est trop élevé, les participants seront sélectionnés par tirage au sort.

Le sommeil des participants sera évalué à l'aide d'outils de surveillance spéciaux afin de déterminer qui a obtenu le meilleur résultat.

Le grand prix du concours 2,22 millions de yens, soit environ 14 000 dollars.

Il n'est donc pas nécessaire de courir ou de faire preuve de force dans ce concours. Il suffit aux participants de bien dormir.