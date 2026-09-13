Les précommandes de l'iPhone Duo battent des records en Chine

Le marché chinois a ouvert les précommandes pour les nouveaux smartphones phares d'Apple, incluant l'iPhone Duo ainsi que les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon ixbt.com, le nouvel appareil pliable a suscité un engouement inattendu, dépassant 1,54 million de commandes rien que sur la plateforme en ligne JD.com. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Ce chiffre ne concerne qu'une seule plateforme de vente, et compte tenu du fait que d'autres grandes places de marché et opérateurs mobiles du pays acceptent également des commandes, l'intérêt global est manifestement encore plus élevé. Le nouveau smartphone pliable a obtenu le statut d'appareil le plus cher de sa catégorie, avec un prix de départ en Chine fixé à 16 000 yuans (environ 2 380 dollars).

Concurrence et politique tarifaire

D'autres flagships pliables concurrents sur le marché local sont proposés à des prix inférieurs. Notamment, le modèle Huawei Pura X Max coûte 11 000 yuans (1 640 dollars), et un montant similaire est demandé pour la version de base du Xiaomi 18 Fold. Bien que l'appareil d'Apple soit nettement plus coûteux, la forte demande sur une seule plateforme témoigne de la puissance de la marque.

Les prix des modèles iPhone 18 Pro au format traditionnel varient selon la capacité de stockage. La version de base avec 256 GB de mémoire flash coûte 10 000 yuans (1 490 dollars), la variante 512 GB est fixée à 12 000 yuans (1 785 dollars), et la version 1 TB à 15,5 000 yuans (2 305 dollars). La configuration maximale avec 2 TB est évaluée à 20,5 000 yuans (3 050 dollars).

L'iPhone 18 Pro Max, avec son écran agrandi, coûte au minimum 11 000 yuans (1 635 dollars) avec 256 GB de stockage. Avec l'augmentation de la capacité, les prix grimpent également : la version 512 GB est à 13 000 yuans (1 935 dollars), la version 1 TB à 16,5 000 yuans (2 455 dollars), et le flagship avec 2 TB de mémoire flash est estimé à 21,5 000 yuans (3 200 dollars).

Capacités techniques et nouvelles technologies

Les flagships de nouvelle génération d'Apple sont équipés de solutions technologiques avancées. Les appareils fonctionnent sur la puissante plateforme Apple A20 Pro gravée en 2 nm. Ils intègrent également un zoom optique x3 et trois capteurs photo principaux de 48 MP chacun.

Une progression notable de l'autonomie est observée : l'iPhone 18 Pro peut lire des vidéos en continu jusqu'à 34 heures, et la version Pro Max jusqu'à 43 heures. Les tailles d'écran sont respectivement de 6,3 pouces (Super Retina XDR) et 6,9 pouces. Pour la protection de l'écran, une nouvelle génération de verre Ceramic Shield, trois fois plus résistant que le précédent, a été utilisée.

Les capacités de connectivité sans fil de l'appareil ont également été entièrement mises à jour sur la base des développements d'Apple. Le module N1 prend en charge les technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth 6, tandis que le nouveau modem mobile C2 remplace la génération C1X, améliorant encore la stabilité de la connexion.