Les BRICS, qui aspirent à façonner un ordre mondial multipolaire, ont publié l'une de leurs déclarations politiques les plus importantes sur les questions d'économie mondiale et de sécurité. À l'issue du sommet des BRICS à New Delhi, en Inde, les chefs d'État ont approuvé à l'unanimité une déclaration commune.

Selon la chaîne de télévision indienne influente NDTV, le document exige fermement l'annulation des tarifs unilatéraux, des restrictions et des sanctions secondaires illégales qui déstabilisent le commerce mondial. Les membres du bloc ont également convenu de développer des mécanismes de paiement transfrontaliers, de renforcer l'utilisation des monnaies nationales pour s'affranchir du dollar et de prévenir les risques nucléaires.

Quelles autres orientations stratégiques ont été définies dans la Déclaration de New Delhi, quel impact les nouveaux plans financiers des BRICS auront-ils sur les marchés mondiaux et comment l'organisation compte-t-elle soutenir le rôle de l'ONU ?

« Que les sanctions secondaires soient levées ! » : Vives critiques sur le commerce et les tarifs douaniers

La déclaration commune adoptée accorde une attention particulière aux violations des règles du commerce international :

Résistance aux violations des règles de l'OMC : Les pays des BRICS ont exprimé leur vive préoccupation face à la multiplication des tarifs unilatéraux et des mesures non tarifaires qui faussent artificiellement le commerce et contreviennent aux normes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ;

Appel contre les sanctions : Les participants au sommet ont appelé à l'annulation totale des sanctions unilatérales et secondaires qui paralysent la chaîne d'approvisionnement mondiale ;

Chaîne d'approvisionnement ininterrompue : Le document souligne la nécessité d'élargir la coopération pour maintenir la fluidité du commerce mondial, les systèmes de livraison de produits et, surtout, la stabilité de l'approvisionnement en ressources énergétiques.

Un système indépendant du dollar : monnaies nationales et paiements transfrontaliers

Les décisions financières les plus retentissantes du sommet visent à limiter le monopole du dollar :

Commerce en monnaies nationales : Les pays des BRICS ont confirmé qu'ils travailleraient de manière cohérente à élargir l'utilisation de leurs monnaies nationales dans les règlements mutuels ;

Mécanismes de paiement indépendants : Des plans ont été consolidés pour créer des mécanismes de paiement transfrontaliers sécurisés afin de réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes financiers occidentaux (notamment les restrictions SWIFT) ;

Souveraineté financière mondiale : Cette initiative vise à créer un bouclier financier indépendant non seulement pour les membres des BRICS, mais aussi pour des dizaines de pays en développement souhaitant les rejoindre.

Risque nucléaire, conflits et mandat de l'ONU : normes de sécurité

Un certain nombre de principes importants concernant la sécurité internationale ont été définis à New Delhi :

Éliminer les causes profondes des conflits : Le document note que la prévention des guerres et des conflits dans le monde n'est possible qu'en s'attaquant à leurs causes profondes ;

Risque nucléaire croissant : Les dirigeants ont exprimé leur inquiétude face à la menace nucléaire et au risque croissant d'affrontements géopolitiques ;

Garanties lors des conflits armés : Il a été souligné qu'en cas de conflit armé, les garanties de sécurité nucléaire et la protection de l'environnement doivent toujours être respectées sans condition ;

Patrimoine culturel et soutien à l'ONU : Il a été convenu de prendre des mesures contre la destruction et le trafic illicite de biens culturels dans les zones de guerre, et de soutenir pleinement l'ONU dans l'exécution de son mandat mondial.

Le sommet de New Delhi a démontré que le bloc des BRICS n'est pas seulement un club économique, mais qu'il devient un pôle géopolitique capable d'écrire les nouvelles règles des relations internationales.

Selon vous, le passage des pays des BRICS aux monnaies nationales et le lancement de nouveaux systèmes de paiement transfrontaliers peuvent-ils mettre fin à l'hégémonie du dollar américain ? Cette position unanime des BRICS à New Delhi sera-t-elle efficace pour stopper les conflits mondiaux ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du tournant historique de la géopolitique mondiale avec vos amis et passionnés d'analyse !