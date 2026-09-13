L'ex et l'actuelle compagne de Neymar dans la même cuisine : quelle est leur relation ?

Deux figures importantes de la vie de la star du football Neymar — sa compagne Bruna Biancardi et son ex-compagne Carolina Dantas, mère de son fils Davi Lucca — ont surpris les fans en apparaissant ensemble. Les deux femmes n'ont pas seulement passé du temps ensemble, elles ont aussi cuisiné.

Bruna Biancardi a invité Carolina Dantas en tant qu'invitée dans son émission YouTube.

Au cours de la conversation, elles ont préparé un repas ensemble et ont évoqué leur relation. Fait remarquable, les deux femmes ont affirmé qu'au fil du temps, elles avaient noué une bonne relation et qu'elles ne s'étaient jamais disputées.

Le sujet principal de leur rencontre n'était pas Neymar, mais la relation chaleureuse entre les deux femmes. Dans la vidéo, on voit également les enfants de Bruna et Carolina passer du temps ensemble. Neymar, quant à lui, était présent en coulisses lors du tournage.

Cette situation a offert une image sincère et inhabituelle des relations familiales.

Pourquoi cette rencontre a-t-elle attiré l'attention ?

Bruna Biancardi est la compagne de Neymar ;

Carolina Dantas est l'ex-compagne du footballeur et la mère de son fils Davi Lucca ;

les deux femmes ont cuisiné ensemble ;

elles ont souligné qu'il n'y avait jamais eu de conflit entre elles ;

leurs enfants étaient également présents lors de la rencontre. Bien que la vie privée de Neymar soit toujours sous les projecteurs, cet événement a suscité l'intérêt pour la relation entre ces deux femmes.