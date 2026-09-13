Le smartphone Xiaomi 18 Fold réalise un démarrage impressionnant en Chine

Le dernier fleuron pliable du géant technologique chinois Xiaomi, le Xiaomi 18 Fold, a connu un succès significatif dès les premières 24 heures de commercialisation. Selon des sources de RD Observation, cet appareil premium s'est écoulé à environ 36 000 unités dès le premier jour. Ce chiffre représente une performance élevée pour des appareils coûteux de cette catégorie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Rappelons que les ventes du smartphone Xiaomi 18 Fold en Chine ont été officiellement lancées le 10 septembre de cette année. Les analystes soulignent que, compte tenu d'un prix de départ fixé à 10 000 yuans (environ 1500 dollars), ce résultat initial a dépassé les attentes des experts. Bien que ces chiffres reposent sur des sources non officielles, ils reflètent clairement la demande globale sur le marché.

Prix des modèles et options de mémoire

Selon les informations d'ixbt.com, la version de base proposée aux acheteurs, dotée de 12 GB de RAM et 256 GB de stockage, est affichée à 11 000 yuans (environ 1640 dollars). Ce segment de prix aide à maintenir sa compétitivité sur le marché des smartphones phares.

De plus, l'entreprise propose d'autres modifications offrant des capacités étendues. Notamment, la configuration 12 GB / 512 GB est évaluée à 12 000 yuans (1785 dollars), tandis que pour la version la plus avancée de 16 GB / 512 GB, les acheteurs devront débourser 13 000 yuans (1935 dollars).

Déclarations des représentants de l'entreprise et demande

La direction de Xiaomi a souligné à plusieurs reprises que l'intérêt pour le nouveau dispositif pliable est extrêmement élevé. En particulier, le vice-président et directeur marketing de l'entreprise, Xu Fei, a annoncé que les stocks de Xiaomi 18 Fold ont été épuisés peu après le début des ventes. Cela prouve que les fans de la marque attendaient avec impatience cette nouvelle génération de gadgets pliables.

Parallèlement, le responsable de Xiaomi China, Wang Xiaoyan, a révélé des chiffres encore plus impressionnants concernant les ventes. Selon lui, le volume des ventes du nouveau Xiaomi 18 Fold lors du premier jour a été supérieur de 310 % à celui de la génération précédente de dispositifs pliables sur la même période. Une telle croissance fulgurante démontre que les solutions d'ingénierie et la stratégie marketing de l'entreprise portent leurs fruits.