SpaceX veut transformer Starlink en un opérateur 5G à part entière

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SpaceX veut transformer Starlink en un opérateur 5G à part entière

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, explore la possibilité d'étendre le projet Starlink Mobile pour en faire un opérateur de téléphonie mobile 5G à part entière. Bien que cette initiative vise à créer un réseau mondial depuis l'espace, elle suscite des débats intenses dans le secteur des télécommunications. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le grand opérateur de télécommunications américain T-Mobile est sceptique quant à ce projet de SpaceX. Le directeur financier de T-Mobile, Peter Osvaldiks, souligne que faire entrer un réseau spatial en concurrence avec les stations terrestres classiques est une tâche extrêmement complexe sur le plan technique et économique.

Obstacles techniques et limites de la communication spatiale

Actuellement, la technologie Direct-to-Cell permet déjà de connecter directement des smartphones standards aux satellites Starlink. Par exemple, le service T-Satellite, en partenariat avec T-Mobile, peut fonctionner sans antenne spéciale en utilisant les fréquences de l'opérateur.

Cependant, cette connexion est encore nettement en retrait par rapport aux réseaux mobiles traditionnels. Comme les satellites se trouvent à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre et sont en mouvement constant, la transmission du signal est complexe. Leur puissance est bien inférieure à celle des stations de base terrestres, ce qui rend difficile le maintien d'une connexion stable, surtout à l'intérieur des bâtiments et dans les véhicules.

Difficultés sur la voie d'un opérateur indépendant

SpaceX étudie plusieurs pistes pour pénétrer le marché de la téléphonie mobile. L'une d'elles consiste à utiliser les réseaux d'autres entreprises en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). Toutefois, selon T-Mobile, les grands opérateurs américains ne montrent aucun intérêt pour une telle collaboration pour le moment.

La deuxième voie consiste à acquérir ses propres fréquences et à construire un réseau terrestre indépendant. Mais cela exigerait de SpaceX des investissements colossaux, des années de travail et l'installation de millions de stations de base. De même, l'idée d'installer de petites stations sur des antennes domestiques est jugée inefficace en raison du nombre de milliards d'appareils et des interférences radio importantes.

Selon les experts, la bande passante est également l'un des problèmes majeurs. Si un seul satellite peut servir des centaines d'utilisateurs dans des zones peu peuplées, de graves difficultés surgissent lors de la répartition des ressources spatiales limitées dans les grandes villes comptant des millions d'abonnés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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