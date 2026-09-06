Une éruption volcanique provoque l'annulation de vols dans un aéroport majeur d'Indonésie

Selon les autorités locales, 209 vols ont été retardés ou annulés dimanche matin après la détection de cendres provenant du volcan Anak Krakatau dans l'espace aérien proche de l'aéroport.

Le volcan, situé dans le détroit de la Sonde entre les îles de Java et de Sumatra, est entré en éruption vendredi soir. Ce processus a provoqué une activité sismique continue et des fontaines de lave. Selon les autorités, deux autres éruptions ont été observées tôt dimanche matin.

L'aéroport a été temporairement fermé jusqu'à 13h30, heure locale. Cette situation a affecté plus de 22 000 passagers.

Le ministère des Transports a indiqué que l'annulation des vols concernait principalement les liaisons avec Singapour. Des vols internationaux vers Doha, Sydney et Kuala Lumpur ont également été perturbés.

Les autorités ont confirmé qu'aucune alerte au tsunami liée à la récente activité volcanique n'a été émise.

Le ministre de la Santé a recommandé aux habitants des zones touchées de rester chez eux autant que possible et de porter des masques.

Local Kompas Selon le journal, les cours ont été suspendus dans plusieurs écoles samedi, car les élèves et les habitants se plaignaient d'irritations oculaires dues aux cendres volcaniques. Certains pêcheurs ont également annulé leurs sorties en mer en raison de douleurs aux yeux.

Un habitant, Aldi Chandra Prayogi, a déclaré dans une interview que depuis vendredi soir, il avait l'impression que « de minuscules grains de sable étaient tombés dans ses yeux » Il a ajouté qu'il devait utiliser des gouttes ophtalmiques pour atténuer l'irritation.

Il a souligné que la couche de poussière était si épaisse qu'il devait balayer sa cour toutes les cinq minutes.

Le nom du volcan Anak Krakatau signifie « enfant du Krakatoa ». Il est périodiquement actif depuis qu'il a émergé de la mer dans la caldeira formée par la célèbre éruption du Krakatoa en 1883.

En décembre 2018, une partie du volcan s'est effondrée, provoquant un puissant tsunami. La catastrophe a fait plus de 400 morts et des milliers de personnes vivant sur les côtes proches de Sumatra et de Java ont dû fuir leurs maisons.

Les scientifiques ont déterminé que lors de l'effondrement du volcan, certains fragments de roche ont été projetés à une hauteur de 70 à 90 mètres.

L'Indonésie est située sur la « Ceinture de feu » du Pacifique, qui entoure presque tout le bassin océanique. Cette région présente une activité volcanique et sismique très élevée en raison de la fréquence des tremblements de terre et des éruptions.