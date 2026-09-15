Une femme ayant attaqué des personnes au couteau à New York a été abattue

À Times Square, à New York, une femme de 49 ans a attaqué deux personnes au couteau. Une femme de 32 ans est décédée et un homme de 68 ans a été blessé. L'assaillante a ensuite été abattue par la police.

Selon la police, Pamela Cisneros a utilisé deux couteaux de cuisine le 31 août pour attaquer Tak Kam, 68 ans, puis Erin Piacenti, 32 ans, quelques secondes plus tard. Les deux attaques ont eu lieu en 20 secondes environ. Les autorités ont qualifié l'incident d'attaque aléatoire et non provoquée.

Piacenti a été transportée à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu la sauver. Elle était une professionnelle de 32 ans travaillant comme vice-présidente chez Bank of America. Tak Kam, 68 ans, a été blessé à l'abdomen et hospitalisé. Son état a été jugé stable par la suite.

Après l'attaque, les policiers ont tenté pendant quatre minutes de convaincre Cisneros de lâcher ses couteaux. Elle a refusé et a menacé les agents. La police a d'abord utilisé des tasers, sans succès. Deux policiers ont ensuite fait usage de leurs armes. Cisneros est décédée après son transfert à l'hôpital Bellevue.

Les autorités ont indiqué que Cisneros avait des antécédents de troubles mentaux. Selon la police, elle avait été signalée en 2018 et 2019 pour des incidents similaires, mais n'avait jamais été arrêtée. Une enquête est en cours.