Alan Mozo envoie un avertissement à Lionel Messi et à l'Inter Miami

Le défenseur du club mexicain Cruz Azul, Alan Mozo, a exprimé ses intentions fermes avant le match contre l'Inter Miami de Lionel Messi dans le cadre de la Campeones Cup 2026. Ce choc prestigieux est important car il oppose les champions des deux ligues les plus puissantes d'Amérique du Nord. C'est ce que rapporte Goal.com.

Dans une interview accordée au journal Record, Alan Mozo a souligné l'importance de ce match et des trophées internationaux pour lui. Selon lui, Cruz Azul se rend en Floride uniquement pour la victoire et pour décrocher un nouveau titre international.

Une confrontation de principe sur la scène internationale

La compétition de la Campeones Cup oppose traditionnellement les vainqueurs de la Liga MX mexicaine et de la Major League Soccer américaine. Historiquement, les clubs mexicains ont remporté ce tournoi à quatre reprises, tandis que les équipes américaines ont soulevé le trophée trois fois.

Lors de la prochaine rencontre, les Mexicains visent à renforcer leur suprématie régionale. Malgré quelques difficultés actuelles dans leur championnat national, l'Inter Miami compte dans ses rangs des joueurs de classe mondiale tels que Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul et Casemiro.

Le moral au beau fixe pour Cruz Azul

Cruz Azul, dirigé par Joel Huiqui, arrive à ce match dans une excellente forme physique. Lors de la dernière journée, l'équipe a battu son rival Club América sur le score de 4-3, offrant des moments inoubliables à ses supporters. Ce succès a renforcé la confiance de l'équipe avant son départ pour la Floride.

Depuis son arrivée, le défenseur Alan Mozo est rapidement devenu un élément clé de l'équipe première. Il a affirmé qu'après avoir reçu l'offre de Cruz Azul, il a accepté sans hésiter et est désormais prêt à tout donner pour le club.