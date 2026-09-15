Au Kirghizistan, la plaisanterie d'une jeune fille prend une tournure inattendue

Une vidéo, prétendument filmée dans la région de Sary-Chelek au Kirghizistan, est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions parmi les utilisateurs.

Dans la vidéo, une jeune fille dit en plaisantant à un homme du coin qu'elle accepterait de l'épouser s'il lui offrait 20 chevaux et 100 grammes d'or.

Cependant, la jeune fille reçoit une réponse inattendue. Sans hésiter, l'homme accepte la condition et, pour plaisanter, se prépare à l'emmener avec lui.

Cette situation imprévue a provoqué l'hilarité des participants et des personnes présentes. Les images circulent sur les réseaux sociaux et font l'objet de discussions.

Le « qalin » mentionné dans la vidéo fait référence à la dot traditionnelle versée par la famille du marié pour la mariée dans certains peuples d'Asie centrale.

À l'heure actuelle, aucune information officielle n'a été communiquée sur la date de l'événement, la nationalité de la jeune fille ou si l'homme a réellement rempli les conditions énoncées.