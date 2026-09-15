L'un des transferts les plus sensationnels et inattendus du marché européen est celui de la superstar espagnole Rodri Hernández, Manchester Cityvers le club catalan du FC Barcelone. Les véritables raisons de ce départ ont enfin été révélées. Défendant les couleurs des « Citizens » de 2019 à 2026 et devenu le pilier central de la machine invincible dirigée par Pep Guardiola, le milieu de terrain a livré des confidences critiques et sincères dans une interview exclusive au prestigieux journal espagnol « La Vanguardia », surprenant toute la communauté du football. Rodri a révélé qu'il n'avait jamais prévu de quitter le club de Manchester, souhaitant au contraire y terminer toute sa carrière professionnelle.

Cependant, le processus de reconstruction à grande échelle entamé à l'« Etihad » et les nouveaux défis apparus après la Coupe du Monde l'ont contraint à mettre un terme à 7 années glorieuses. Quadruple champion de Premier League et auteur de l'unique but historique en finale de la Ligue des champions, la star espagnole entame désormais une nouvelle ère au « Camp Nou ». Alors, pourquoi Rodri a-t-il décidé de quitter « City » maintenant, que signifie la reconstruction dans l'équipe de Guardiola, et le milieu espagnol pourra-t-il ramener le FC Barcelone au sommet de l'Europe ?

« Je pensais prendre ma retraite ici » : Les confidences de Rodri

Le nouveau leader du FC Barcelone a expliqué sa décision ainsi :

Une gratitude infinie envers Manchester : « J'ai toujours pensé que je terminerais ma carrière à Manchester City», car ce club m'a absolument tout donné et a changé ma vie », a déclaré Rodri avec sincérité ;

Une ère historique avec Guardiola : Le joueur a rappelé avec fierté avoir passé des années d'un bonheur incomparable avec les « Citizens » et avoir été une pièce maîtresse de l'une des périodes les plus fortes et invincibles de l'histoire du football anglais ;

Aucune intention de partir : Il a souligné qu'il n'avait jamais imaginé quitter Manchester et qu'il s'était investi totalement dans toutes les conquêtes de trophées du club.

Reconstruction et nouveau défi : La route vers le FC Barcelone

Facteurs décisifs du transfert et tournant inattendu :

La vague de renouveau à « City » : « Je n'avais jamais pensé à partir, mais une période de reconstruction sérieuse a débuté au club », a déclaré Rodri, faisant allusion à la politique de la direction du club anglais visant à former une nouvelle génération ;

Conclusion après le Mondial : La star espagnole a senti, après la fin de la Coupe du Monde, qu'il avait besoin d'une nouvelle motivation et d'un souffle nouveau : « Après la Coupe du Monde, j'ai pris la décision ferme que j'avais besoin d'un nouveau défi » ;

Le projet phare de la Catalogne : Pour un FC Barcelone en pleine reconstruction, l'arrivée de Rodri au centre du terrain est devenue le facteur clé pour élever le jeu de l'équipe à un niveau mondial.

7 ans d'hégémonie et 12 trophées : L'héritage en or de Rodri en Angleterre

Statistiques uniques entre 2019 et 2026 :

4 titres en Premier League : Rodri Manchester Citya remporté 4 médailles d'or de champion d'Angleterre ;

Ligue des champions et Coupe du Monde des Clubs : Auteur du but final qui a conduit au triplé historique en 2023, il a atteint le statut de meilleure équipe du monde ;

Collection de coupes anglaises : Au cours de sa carrière, il a remporté 2 FA Cup, 3 League Cup et le Community Shield ;

Le meilleur milieu défensif du monde : Pendant 7 saisons, il a prouvé qu'il était le meneur de jeu le plus stable et le plus intelligent du football moderne.

Le transfert de Rodri Hernández vers le géant catalan devrait bouleverser l'équilibre des forces non seulement sur le terrain du FC Barcelone, mais aussi dans toute la Liga et la Ligue des champions.

Selon vous, le départ de Rodri de « Manchester City » signifie-t-il la fin officielle de la grande ère dirigée par Guardiola, ou le club anglais se renforcera-t-il grâce à cette reconstruction ? Rodri pourra-t-il faire du FC Barcelone le grand favori de la Ligue des champions comme autrefois ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez les détails de ce transfert historique avec tous les passionnés de football et vos amis !