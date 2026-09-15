Le tournoi de football des Jeux asiatiques a débuté par une victoire éclatante et intense de l'équipe olympique d'Ouzbékistan. Dans le cadre de la 1ère journée de la compétition, Ouzbékistan U-23 l'équipe nationale a affronté les jeunes Philippins, marquant cinq buts sans réponse pour sceller une victoire convaincante de 5-1. Sous la direction de l'expert chevronné Ravshan Khaydarov, les « Loups blancs » ont pris l'initiative dès les premières minutes, exerçant une pression constante dans la surface adverse. Le score a été ouvert à la 30e minute par Orinboev, tandis qu'en seconde période, le doublé de Saidnurullaev, le but rapide de Fayzullaev et la frappe précise de Reimov ont totalement terrassé les Philippins.

L'expulsion d'un joueur adverse (Muens) à la 51e minute et l'unique but de Merino n'ont pas pu changer le scénario du match. Avec cette victoire éclatante, nos représentants, désormais leaders du groupe, affronteront le Koweït lors de la 2e journée le 18 septembre. Alors, dans quelle mesure les protégés de Khaydarov ont-ils justifié leur statut de favoris, quel est le rapport de force avant le match contre le Koweït et comment se dessine la route vers la médaille d'or ?

« Domination totale sur le terrain vert » : de l'Ouzbékistan Chronique de la victoire 5-1

Moments clés et héros ayant décidé du sort du match :

30e minute — But d'Orinboev : La vague d'attaques successives initiée par Muratbaev, Khamidov et Bakhromov a porté ses fruits en une demi-heure, Orinboev ouvrant le score ;

51e minute — Carton rouge : Le comportement agressif des Philippins a coûté cher — Muens a été directement expulsé, laissant l'adversaire en infériorité numérique ;

60e et 71e minutes — Doublé impeccable de Saidnurullaev : Très actif sur le front de l'attaque, Saidnurullaev a démontré son grand talent en marquant deux fois ;

73e minute — Le talent de Fayzullaev : Fayzullaev, auteur d'un jeu rapide et combiné, a surpris la défense philippine pour porter le score à 4-1 (Merino a marqué un but pour l'adversaire à la 63e minute) ;

80e minute — Le point final de Reimov : En fin de match, Reimov, exerçant une pression active, a inscrit le 5e but, confirmant ainsi ce large succès.

La tactique de Ravshan Khaydarov et le choix de l'équipe type

Le staff technique de notre équipe nationale a aligné une formation combative :

Défense et milieu de terrain solides : Alors que Muratbaev gardait les buts, Khamidov, Murtazoev, Rizaqulov, Khayrullaev et Karimov ont maintenu une discipline rigoureuse en défense et au centre ;

Intensité offensive : Le trio d'attaque composé de Jumaev, Bakhromov et Orinboev a constamment percé les ailes adverses, créant des situations favorables pour Saidnurullaev et Fayzullaev ;

Remplacements rapides : Les changements tactiques actifs en seconde période ont augmenté le rythme du jeu, permettant de dominer facilement une défense adverse fatiguée.

Défi de la 2e journée : L'obstacle du Koweït et le choc décisif du 18 septembre

Qualification et plans pour la suite :

Prochain adversaire — le Koweït : Lors de la 2e journée des Jeux asiatiques, l'Ouzbékistan U-23 affrontera le Koweït, l'un des représentants sérieux du football arabe ;

18 septembre, 15h00 : Cette rencontre débutera à 15h00, heure de Tachkent ;

Vers les phases finales : Si les protégés de Khaydarov battent également le Koweït, ils assureront leur qualification pour le tour suivant avant terme et consolideront leur première place dans le groupe.

Ce début impitoyable et intense de l'équipe nationale des jeunes d'Ouzbékistan aux Jeux asiatiques montre que nos joueurs font un pas audacieux vers le titre suprême : la médaille d'or.

Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan U-23 pourra-t-elle surmonter l'obstacle du Koweït avec la même assurance lors de la 2e journée le 18 septembre ? L'équipe de Ravshan Khaydarov peut-elle être considérée comme la grande favorite pour monter sur la plus haute marche du podium cette année ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article sur la brillante victoire du football ouzbek avec tous vos amis passionnés de football !