La joute verbale entre deux grandes stars du monde des arts martiaux mixtes (MMA) — le champion en titre Islam Makhachev et l'ancien champion de l'UFC dans deux catégories de poids, Jon Jones — s'est transformée en un affrontement personnel et brutal. Jones a ouvertement remis en question le succès historique du combattant russe, qui a battu le record de la plus longue série de victoires de l'histoire de l'UFC en défendant avec succès son titre des poids welters contre Ian Machado Garry en août.

Après que l'athlète américain a affirmé que Makhachev ne méritait pas le titre de « plus grand combattant de tous les temps » (GOAT), Islam n'est pas resté silencieux et a frappé là où ça fait mal : « Jon, je ne veux en aucun cas minimiser tes accomplissements. Mais il semble que toute ta vie soit liée à la violation des règles, et d'une manière ou d'une autre, tu t'en sors toujours indemne ! »

Alors, pourquoi la série légendaire de Jon Jones a-t-elle été annulée à cause de scandales de dopage, quels crimes Islam Makhachev a-t-il rappelés, et à qui appartient réellement le titre de plus grand combattant de l'histoire de l'octogone ?

« Ta vie est pleine d'infractions » : L'accusation ouverte de Makhachev

Détails de la récente controverse entre les deux champions :

Controverses et impunité : Makhachev s'est adressé à son rival via les réseaux sociaux, lui reprochant d'avoir constamment franchi les limites, tant dans le sport que dans la vie, et d'avoir réussi à échapper à toute sanction à chaque fois ;

La question de la validité des records : Dans une interview précédente, Islam avait souligné que le record de victoires consécutives de Jones n'était pas officiellement reconnu comme valide, car ses échecs aux tests antidopage et l'annulation de son combat contre Daniel Cormier avaient remis le compteur à zéro ;

La réponse cinglante de Jones : Ne pouvant supporter ces propos, le vétéran américain a affirmé n'avoir jamais consommé de substances interdites et a tenté de se venger en rappelant à Makhachev sa première défaite par KO en carrière.

Le record de Makhachev et la jalousie de Jones

Facteurs clés ayant alimenté le conflit :

Le triomphe d'août et le nouveau record : Après avoir vaincu Ian Machado Garry chez les poids welters, Islam Makhachev est devenu le détenteur absolu du record de la plus longue série de victoires consécutives dans l'histoire de l'UFC ;

Le refus de Jones de reconnaître le résultat : Ce résultat a profondément irrité Jones, qui a refusé de reconnaître le record historique de Makhachev, affirmant qu'il ne pouvait pas être classé parmi les plus grands combattants ;

Domination inégalée : Le fait que Makhachev prouve aujourd'hui sa supériorité dans plusieurs catégories de poids et maintienne fermement sa première place dans les classements agace Jones.

Dopage, Cormier et réputation irréparable : Qui est le vrai GOAT ?

Pages d'histoire et conclusion unanime des experts :

Le conflit avec Cormier et le résultat annulé : La carrière de Jon Jones a été entachée par plusieurs tests positifs au turinabol et à d'autres substances interdites, ainsi que par l'annulation du résultat de son combat contre Daniel Cormier (No Contest) et de longues périodes de suspension ;

Victoires pures et discipline exemplaire : Islam Makhachev, quant à lui, fait preuve d'une éthique sportive professionnelle, non seulement sans scandales de dopage, mais aussi exempt de toute erreur criminelle ou politique ;

Le choix des fans et des spécialistes : Les experts de l'octogone soulignent que, malgré le talent naturel élevé de Jones, ses cas de dopage et ses infractions régulières l'éloignent considérablement du statut de « pur GOAT » ;

Ce débat haineux entre Islam Makhachev et Jon Jones a prouvé une fois de plus que dans l'histoire du MMA, la véritable grandeur ne se mesure pas seulement au nom, mais aussi à la conscience pure et aux critères d'un sport honnête.

Selon vous, Jon Jones, malgré ses échecs aux tests antidopage et ses infractions, reste-t-il le meilleur de l'histoire du MMA, ou Islam Makhachev, qui accumule des records avec intégrité, mérite-t-il le titre de vrai GOAT ? Quelle part de vérité y a-t-il dans les propos d'Islam envers Jones ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette analyse de l'affrontement avec tous les fans de MMA !