Le secret financier le plus important avant la confrontation la plus intrigante, la plus jeune et la plus historique du nouveau siècle dans le monde des échecs a été révélé. Le montant de la dotation du match pour le titre mondial entre le champion en titre, l'Indien Dommaraju Gukesh, et le prodige ouzbek de 20 ans Javohir Sindarov, qui a stupéfié le monde en remportant le Tournoi des Candidats de manière sensationnelle, a été officiellement annoncé. La cagnotte totale de ce duel sans précédent entre deux génies de 20 ans a été fixée à 2,5 millions de dollars américains.

Selon les nouvelles règles passionnantes élaborées par les organisateurs, une prime supplémentaire de 200 000 dollars est accordée pour chaque victoire dans une partie, tandis que le reste de la somme est réparti équitablement entre les deux participants. De plus, le nouveau détenteur de la couronne mondiale, s'il s'impose avec un score de 7,5:6,5 ou 8:6 dans les parties classiques, empochera au moins 1,3 million de dollars, tandis que le finaliste recevra 1,2 million de dollars. Alors, comment cette cagnotte record sera-t-elle répartie, Javohir Sindarov pourra-t-il devenir le deuxième champion du monde de l'histoire de l'Ouzbékistan, et quels nouveaux standards ce duel intense avec Gukesh impose-t-il aux finances des échecs ?

« Comment les 2,5 millions de dollars seront-ils divisés ? » : Le schéma de répartition du fonds financier

Règles et conditions financières officielles du match pour la couronne mondiale :

Cagnotte totale — 2,5 millions de dollars : Le budget total alloué par la Fédération Internationale des Échecs et les sponsors s'élève à 2,5 millions de dollars ;

Prime de 200 000 $ pour chaque victoire : Afin de garantir une lutte sans merci, le joueur reçoit une prime directe de 200 000 dollars pour chaque partie gagnée, le montant restant étant réparti équitablement entre les parties ;

Part dans le résultat classique — 1,3 M$ et 1,2 M$ : Si la phase classique de 14 parties se termine par un score de 7,5:6,5 ou 8:6, le nouveau champion recevra 1,3 million de dollars et le vice-champion 1,2 million de dollars ;

Possibilité de départage (tie-break) : Si les rencontres principales se terminent par un match nul et que le vainqueur est déterminé aux échecs rapides (tie-break), le ratio des parts de prix sera révisé en fonction de critères supplémentaires.

Le choc de deux géants de 20 ans : Le début d'une nouvelle ère

L'importance historique du combat Sindarov-Gukesh :

Le plus jeune match pour la couronne de l'histoire : Pour la première fois dans l'histoire des échecs mondiaux, les deux prétendants ont 20 ans, ce qui marque le début d'une ère de toute nouvelle génération après les époques Kasparov-Karpov et Carlsen-Anand ;

Le parcours miraculeux de Sindarov : Javohir Sindarov, qui a fait plier les légendes des échecs les plus célèbres du monde lors du Tournoi des Candidats, est devenu le principal candidat à la couronne mondiale dans l'histoire de l'Ouzbékistan indépendant après Rustam Kasimdzhanov (2004) ;

La défense du titre de Gukesh : Pour le champion indien Gukesh, il s'agit du plus grand test de sa carrière pour conserver son titre et prouver sa domination absolue dans les échecs asiatiques.

Des millions en jeu à chaque partie : L'ère des matchs nuls est-elle terminée ?

L'impact du nouveau système de prix sur le style de jeu :

Un système qui encourage la victoire : La prime de 200 000 dollars pour chaque partie gagnée oblige les joueurs à éviter les matchs nuls froids et ennuyeux pour privilégier un jeu ouvert, agressif et offensif sur l'échiquier ;

Augmentation de la pression psychologique : Chaque coup est effectué avec une charge mentale extraordinaire, car une seule erreur peut non seulement coûter la couronne, mais aussi entraîner une perte de centaines de milliers de dollars ;

L'attention du monde entier : Ce drame financier et sportif captivera des centaines de millions de spectateurs à travers le monde, maintenant les échecs parmi les sports les plus chers et les plus populaires.

L'entrée de Javohir Sindarov dans ce combat historique est un événement sans précédent pour le sport ouzbek, et des millions de fans ouzbeks croient fermement que notre héros de 20 ans ramènera la couronne d'échecs à Tachkent.

Selon vous, notre grand maître de 20 ans Javohir Sindarov pourra-t-il vaincre Gukesh et remporter la couronne mondiale ainsi que le premier prix de plus de 1,3 million de dollars ? La prime de 200 000 dollars par victoire incitera-t-elle les joueurs à prendre plus de risques et à offrir un spectacle plus captivant ? Laissez vos analyses et commentaires, et partagez avec fierté les détails de ce combat historique des échecs ouzbeks avec tous les passionnés et nos compatriotes !