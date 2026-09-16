«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs

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«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs

Aujourd'hui, les yeux des passionnés de gymnastique intellectuelle du monde entier sont tournés vers la ville historique et majestueuse de Samarcande. La prestigieuse Olympiade d'échecs, organisée tous les deux ans et réunissant les meilleurs grands maîtres de plus de 200 pays, a été officiellement lancée. Profitant de son statut de pays hôte, l'Ouzbékistan défendra les couleurs nationales avec un total de 6 équipes : trois masculines et trois féminines. Le premier tour de la compétition a débuté à 15h00 et les premiers adversaires ont été officiellement annoncés.

Notre équipe masculine principale affrontera la Jamaïque, tandis que notre équipe féminine jouera contre Trinité-et-Tobago. Champions olympiques en 2022 et médaillés de bronze à Budapest en 2024, les grands maîtres ouzbeks s'assoient devant l'échiquier à domicile avec un seul objectif : le titre. Cependant, le champion en titre — l'Inde, qui a raflé l'or tant chez les hommes que chez les femmes à Budapest — est également prêt à défendre son titre à Samarcande. Alors, comment les 6 équipes de l'Ouzbékistan commenceront-elles le 1er tour contre leurs adversaires, quel avantage le facteur domicile apportera-t-il à nos représentants, et qui soulèvera le trophée principal de l'Olympiade de Samarcande ?

«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs

«De la Jamaïque à l'Afghanistan» : Les adversaires des équipes ouzbèkes au 1er tour

Les premières confrontations de nos équipes nationales en tant qu'hôtes :

  • Équipes principales (Ouzbékistan-1) : Notre équipe masculine affronte la Jamaïque lors du premier match, tandis que notre équipe féminine se mesure aux joueuses de Trinité-et-Tobago ;

  • Deuxièmes équipes (Ouzbékistan-2) : La deuxième équipe masculine d'Ouzbékistan affronte l'équipe voisine d'Afghanistan, et la deuxième équipe féminine affronte les représentantes du Togo ;

  • Troisièmes équipes (Ouzbékistan-3) : La troisième équipe masculine affronte le Mali, et notre équipe féminine en découdra avec l'équipe de Tanzanie ;

  • Heure de début : Toutes les rencontres du tour ont officiellement débuté à 15h00 et les premiers coups ont été joués.

«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs

De Budapest à Samarcande : Une lutte éternelle pour l'échiquier

L'intrigue principale et l'histoire du titre de l'Olympiade :

  • L'hégémonie absolue de l'Inde : Lors de la 45e Olympiade d'échecs organisée à Budapest en 2024, l'Inde a été sans égale tant chez les hommes que chez les femmes, arrivant à Samarcande en tant que championne absolue ;

  • L'histoire de l'or et du bronze de l'Ouzbékistan : L'équipe masculine d'Ouzbékistan, championne olympique sensationnelle à Chennai en 2022, s'était contentée d'une honorable médaille de bronze à Budapest il y a deux ans ;

  • Revanche et pression à domicile : Cette fois, les joueurs d'échecs ouzbeks mettront tout leur talent en œuvre devant leurs supporters pour combler le vide de Budapest et ramener les médailles d'or dans notre pays.

«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs

Plus de 200 pays réunis : Samarcande au centre du monde

L'importance mondiale du tournoi dans la ville historique :

  • Une fête sportive à l'échelle mondiale : Le rassemblement de représentants de plus de 200 pays dans une seule ville a fait de Samarcande le centre du sport et de la culture mondiale ;

  • Une opportunité unique pour les jeunes talents : La participation de trois équipes masculines et trois féminines permet à des dizaines de jeunes joueurs d'échecs ouzbeks talentueux de montrer leur savoir-faire sur la grande scène ;

  • Un terrain de lutte sans compromis : Dès les premiers tours, les favoris du classement se battront avec sang-froid pour ne perdre aucun point et prendre la tête de la compétition.

«La bataille de l'esprit a commencé à Samarcande !» : Coup d'envoi de l'Olympiade d'échecs

Cette Olympiade d'échecs qui a débuté à Samarcande est une opportunité historique pour écrire de nouvelles pages dorées dans l'histoire sportive de l'Ouzbékistan et prouver une fois de plus la puissance de notre école d'échecs.

Selon vous, les équipes masculine et féminine d'Ouzbékistan pourront-elles surpasser le champion en titre, l'Inde, à domicile à Samarcande et remporter la médaille d'or ? Combien de médailles attendez-vous de nos joueurs dans cette Olympiade ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez avec fierté cette nouvelle de la bataille intellectuelle mondiale qui commence à Samarcande avec tous les passionnés d'échecs et nos compatriotes !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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