Duel contre les « Lions de Bahreïn » : Nasaf entame sa campagne en ACL-2

La lutte du football ouzbek sur la scène continentale s'intensifie. Aujourd'hui, le 16 septembre, le club de Nasaf (Qarshi) affronte à l'extérieur l'une des équipes les plus riches et ambitieuses de Bahreïn, Al Khaldiya, dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des champions de l'AFC 2 (ACL-2). Bien que fondé en 2020, le club hôte, surnommé les « Lions de Bahreïn » par les supporters, est déjà double champion de Bahreïn, double vainqueur de la Coupe du Roi et quadruple vainqueur de la Supercoupe. Le match, qui se déroulera au Stade national de Bahreïn à Riffa, capable d'accueillir plus de 24 000 spectateurs, sera un véritable test tactique pour les « Dragons ».

En effet, les Bahreïniens dirigés par le célèbre expert croate Goran Tomić font preuve d'une efficacité redoutable cette saison : ils ont marqué 10 buts en 3 matchs, écrasant même Al Najma 7-2. De plus, le club a considérablement renforcé son effectif cet été avec la star de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, Patrick Maswanganyi, le défenseur de l'équipe nationale de Macédoine du Nord, Darko Velkovski, et des légionnaires européens talentueux. Alors, Ruziqul Berdiyev ses protégés pourront-ils stopper les attaques fulgurantes des « Lions de Bahreïn », l'expérience internationale de Nasaf sera-t-elle suffisante pour la victoire et le club de Qarshi pourra-t-il entamer l'ACL-2 avec 3 points ?

« 8 trophées en 4 ans » : quel genre d'équipe est Al Khaldiya ?

Les succès immenses obtenus par le club bahreïnien en peu de temps :

Histoire d'une ascension fulgurante : Le club a été fondé le 27 octobre 2020 et est devenu en seulement quatre ans l'hégémon incontesté du pays ;

Palmarès : Les « Lions de Bahreïn » sont doubles champions nationaux (2022/23 et 2023/24 consécutivement), doubles vainqueurs de la Coupe du Roi et quadruples vainqueurs de la Supercoupe de Bahreïn ;

Lutte de la saison dernière : Avec 54 points en championnat national, ils ont terminé à la deuxième place derrière Al Muharraq, qui en comptait 55 ;

Expérience internationale : En 15 matchs sous l'égide de l'AFC, ils ont enregistré 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites, leur meilleur résultat étant les huitièmes de finale de l'ACL-2 2024/25.

10 buts en 3 matchs et un score de 7-2 : La forme terrifiante de l'adversaire

Les statistiques de l'équipe dirigée par Goran Tomić en ce début de saison :

L'écrasement d'Al Najma : Dès la première journée du championnat de Bahreïn, ils ont envoyé un signal fort à toute la ligue en marquant 7 buts (7-2) ;

Début confiant : Après une victoire 3-1 contre A'Ali lors de la deuxième journée et un nul 0-0 contre Al Riffa lors de la troisième, l'équipe totalise 7 points et occupe les premières places ;

L'école de l'entraîneur croate : L'équipe est dirigée par Goran Tomić, 49 ans, un tacticien reconnu ayant acquis une grande expérience dans des clubs en Chine, Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

« Stars d'Europe et d'Afrique » : L'effectif renforcé de l'adversaire

Les joueurs clés dont la défense de Nasaf doit se méfier :

Patrick Maswanganyi : Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, arrivé du célèbre Orlando Pirates, est le meneur de jeu principal au centre du terrain ;

Darko Velkovski : Le défenseur de l'équipe nationale de Macédoine du Nord a rendu la ligne arrière de l'équipe monolithique ;

Légionnaires marocains et croates : Les Marocains Abdelhak Assal et Walid Sabbar, ainsi que le milieu offensif croate Domagoj Drožđek, ont doublé le potentiel offensif de l'adversaire ;

Buteur brésilien et leaders de l'équipe nationale : L'attaquant brésilien Gleison Moreira ainsi que les membres de l'équipe nationale de Bahreïn, Mahdi Humaidan et Mohamed Adel, forment le noyau du club.

Après avoir joué dans le même groupe qu'Andijon la saison dernière sans réussir à atteindre les play-offs, Al Khaldiya vise uniquement le titre cette année avec son effectif renforcé, mais Ruziqul Berdiyev et la riche expérience internationale de Nasaf devraient être le facteur décisif dans cette confrontation.

Selon vous, Nasaf pourra-t-il résister aux attaques intenses des « Lions de Bahreïn » lors de ce déplacement difficile et revenir en Ouzbékistan avec 3 points ? Pensez-vous que l'équipe de Ruziqul Berdiyev puisse prétendre au titre de l'ACL-2 ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez cette analyse avec tous les fans de football avant le match des « Dragons » !