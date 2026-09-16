SpaceX teste des tuiles thermiques recyclées pour Starship

L'entreprise leader dans le secteur aérospatial a considérablement amélioré le bouclier thermique de la fusée Starship, conçue pour les vols interplanétaires. Selon ixbt.com, les ingénieurs prennent des mesures importantes pour moderniser le revêtement thermique avant le 14e vol d'essai. En particulier, pour la première fois dans l'histoire, des composants d'un vaisseau spatial ayant terminé avec succès un vol précédent seront installés sur un nouveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué que les tuiles de protection, qui protègent la coque du vaisseau contre les températures extrêmement élevées, seront équipées de mécanismes de fixation supplémentaires dans les zones soumises aux charges aérodynamiques les plus importantes pendant le vol. De plus, les experts ont identifié et éliminé les voies de circulation du plasma chaud sous les tuiles. L'expérience a montré que l'utilisation de tuiles incurvées dans certaines sections réduit considérablement le niveau de chauffage au niveau des joints.

Une étape historique et l'historique des tests

La nouveauté la plus remarquable de cette modernisation est que deux tuiles de protection retirées du vaisseau spatial Ship 40 devraient être réinstallées sur la coque du Ship 41. Il s'agit du premier cas de réutilisation de tuiles de protection dans l'histoire du programme Starship, et d'un test crucial pour la remise en état rapide des vaisseaux et la réduction des coûts opérationnels à l'avenir.

Rappelons que le Starship Ship 40, dont ces tuiles ont été extraites, a participé au 13e vol, l'un des tests les plus réussis du programme. Après ce test, le vaisseau a amerri avec succès dans l'océan et y a été laissé pendant une longue période, ce qui a permis aux ingénieurs d'étudier l'impact de l'eau salée et de l'environnement extérieur.

Plans futurs et vols attendus

Selon Elon Musk , le patron de l'entreprise, SpaceX commencera à déployer la nouvelle génération de satellites Starlink V3 dans l'espace dès ce mois-ci. Il s'agit de la prochaine étape visant à étendre les capacités du réseau Internet mondial de l'entreprise.

Actuellement, les experts concentrent toute leur attention sur la prochaine étape importante. Le prochain lancement orbital du Starship est prévu pour le 22 septembre de cette année. Les experts et les passionnés de technologies spatiales attendent avec grand intérêt de voir si SpaceX réussira à mettre le vaisseau en orbite cette fois-ci.