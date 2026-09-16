Un conflit politique et financier sans précédent a éclaté dans les hautes sphères de la gouvernance du football mondial. Javier Tebas, président de La Liga espagnole connu pour ses déclarations tranchantes, a lancé de graves accusations contre l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans une interview accordée au prestigieux journal « Marca », Tebas a ouvertement affirmé que le maintien d'Infantino à son poste serait une véritable honte pour le football mondial. Selon le patron de La Liga, ce ne sont pas seulement les décisions controversées sur la privatisation des droits des tournois qui l'effraient, mais l'ingérence directe de la grande politique dans les décisions prises sur le terrain.

En citant un exemple retentissant, Tebas a révélé qu'un joueur de l'équipe nationale des États-Unis a échappé à un carton rouge évident et à une expulsion grâce à l'influence politique personnelle de l'ancien/actuel président Donald TrumpDe plus, il a expliqué pourquoi les associations nationales de football à travers le monde ont peur de s'opposer au régime d'Infantino et préfèrent garder le silence. Ce coup de tonnerre, survenu à l'approche de l'élection présidentielle de la FIFA qui se tiendra à Zurich le 16 février 2027, pourrait déclencher une nouvelle vague de rébellion dans le football mondial.

Alors, quel est le secret derrière cette sinistre affaire de carton rouge impliquant Trump, pourquoi les petites fédérations ne peuvent-elles pas répondre à la FIFA, et trouvera-t-on un candidat alternatif capable de s'opposer à Infantino ?

« Trump est intervenu et le carton rouge a été annulé » : les révélations fracassantes de Tebas

Détails des accusations les plus lourdes portées par le patron de La Liga :

« Une honte pour le football » : Javier Tebas a qualifié le maintien de Gianni Infantino à la tête de la FIFA comme une violation des valeurs sportives et des principes d'équité ;

Pression politique sur l'arbitrage : Tebas est plus indigné par l'influence de l'élite politique sur les résultats des matchs et les décisions que par la vente des droits commerciaux des tournois : « Ce qui m'inquiète le plus, c'est la situation liée au carton rouge. Un joueur de l'équipe américaine a échappé à l'expulsion grâce à l'influence de Trump », a déclaré le dirigeant ;

Un précédent injuste : Si les décisions des arbitres et les sanctions peuvent être annulées par l'intervention de politiciens puissants, cela démontre l'effondrement total de la neutralité sportive.

« Fédérations dépendantes de l'argent et peur » : comment fonctionne le système Infantino ?

Mécanismes du silence et du monopole dans le football mondial :

Le piège de la dépendance financière : Tebas souligne que des dizaines de petites et moyennes fédérations de football dans le monde ne survivent que grâce aux subventions et aux aides annuelles allouées par la FIFA ;

L'argent contre le silence : « De nombreuses fédérations ont besoin de fonds et dépendent de l'argent de la FIFA. C'est pourquoi elles craignent de perdre leur financement si elles expriment ouvertement leur mécontentement », a déclaré le patron de La Liga ;

La nécessité d'un candidat alternatif : Selon Tebas, pour éviter que les élections ne deviennent le spectacle absolu d'une seule personne, il est impératif qu'au moins un candidat alternatif fort et renouvelé émerge pour défier Infantino.

Zurich 2027 : y a-t-il encore du temps dans la lutte pour le trône de la FIFA ?

Processus électoral à venir et lutte attendue :

Date du 16 février 2027 : Les élections officielles pour la présidence de la FIFA auront lieu à Zurich, en Suisse, dans le cadre du prochain congrès de l'organisation ;

L'objection de l'Europe : Les ligues et clubs leaders européens sont depuis longtemps mécontents du calendrier surchargé imposé par Infantino, de l'invention de nouveaux tournois commerciaux et du fait qu'il sacrifie la santé des joueurs pour l'argent ;

Opportunité de réformes : Tebas rappelle qu'il reste du temps avant les élections et appelle la direction du football mondial à permettre une concurrence libre et transparente.

Ces graves accusations portées par Javier Tebas ont levé le voile sur le sport et la grande politique, en particulier le facteur Trump, et il est désormais clair que le congrès de 2027 à Zurich deviendra le champ de bataille décisif qui déterminera le destin du football mondial.

Selon vous, le maintien prolongé de Gianni Infantino à la tête de la FIFA sert-il le développement du football mondial ou s'agit-il, comme le dit Javier Tebas, d'une véritable crise sportive et d'une honte ? Quel est le moyen de mettre fin à l'influence des politiciens puissants comme Trump sur les terrains de football et les décisions arbitrales ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse fracassante des coulisses du sport avec tous les fans de football et vos collègues !