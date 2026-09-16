Interlune lève 5 millions de dollars supplémentaires pour l'extraction d'hélium-3 sur la Lune

La société technologique Interlune, basée à Seattle, a annoncé avoir levé 5 millions de dollars supplémentaires via un accord simple pour des capitaux futurs (SAFE). Ce cycle de financement permet à l'entreprise de franchir une étape importante non seulement dans l'exploitation des ressources lunaires, mais aussi dans le développement de futures infrastructures spatiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'entreprise avait déjà utilisé ce mécanisme de financement début 2026, levant alors également 5 millions de dollars. Des investisseurs historiques et nouveaux ont participé activement à ce nouveau tour de table. Fondée en 2020, Interlune s'est initialement concentrée sur les technologies d'extraction de ressources précieuses à partir du régolithe lunaire.

L'objectif principal de l'entreprise est l'isotope hélium-3 présent sur la Lune. Bien que cet élément soit extrêmement rare sur Terre, il est abondant sur la Lune. La valeur du matériau, pouvant dépasser 9 millions de dollars pour 500 grammes, souligne son attractivité économique.

Perspectives de l'hélium-3

Selon les données fournies par Interlune, l'hélium-3 pourrait jouer un rôle crucial dans plusieurs secteurs de haute technologie. Il existe notamment des possibilités d'application dans les systèmes d'imagerie médicale, l'informatique quantique en plein essor et la future énergie de fusion thermonucléaire.

Cependant, l'entreprise a considérablement élargi son plan d'affaires. Désormais, Interlune ne se limite plus aux ressources minérales, mais développe également des infrastructures et des systèmes de survie nécessaires aux opérations sur la Lune. L'accent est mis sur l'utilisation de technologies d'extraction des ressources disponibles.

Plans de la NASA et missions futures

En juillet de cette année, Interlune a renforcé son partenariat avec le fabricant américain d'équipements industriels Vermeer. Cette collaboration inclut la création d'engins de construction spécialisés destinés à être utilisés sur la Lune, et ces équipements devraient être déployés dans le cadre des plans de la NASA pour le développement de l'infrastructure lunaire.

La première charge utile de l'entreprise, un dispositif de cartographie minéralogique, devrait être envoyée sur la Lune en 2026 via l'atterrisseur Griffin-1 de Voyager Technologies. Les missions suivantes serviront à étudier les réserves d'hélium-3 et à tester en conditions réelles les technologies d'extraction du sol lunaire.

Selon les plans, Interlune vise à commencer l'extraction d'hélium-3 sur la Lune dans les années 2030 et à mettre en place la logistique pour son transport vers la Terre. Cela pourrait marquer un tournant majeur dans le développement de l'économie spatiale et de l'énergie de nouvelle génération.