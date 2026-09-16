Une sensation diplomatique sans précédent, capable de bouleverser radicalement la situation géopolitique au Moyen-Orient et la carte énergétique mondiale, a eu lieu. S'appuyant sur cinq sources fiables proches du processus de négociation, l'influent média britannique « Reuters » a révélé qu'une réunion ultra-secrète s'est tenue le week-end dernier à Mascate, capitale d'Oman, entre des responsables américains et des représentants du mouvement houthi (« Ansarallah ») du Yémen. Sous la médiation directe et le soutien du gouvernement omanais, les discussions, qui se sont déroulées à l'ambassade des États-Unis à Mascate, ont vu la participation de Mohammed Abdelsalam et Abdelmalik al-Ajri pour les Houthis.

Lors des négociations, les Houthis ont fait une déclaration inattendue et surprenante : ils ont affirmé qu'ils respecteraient strictement l'accord de cessez-le-feu conclu avec Washington en 2025, qu'ils ne lanceraient aucune attaque contre les navires américains, et qu'ils étaient même prêts à cesser de frapper les navires israéliens et autres navires commerciaux internationaux. Cependant, les sources soulignent que les Houthis ont laissé une seule exception ouverte : leur unique et dernière cible resterait l'Arabie saouditeet ses infrastructures maritimes. Dans le contexte de cet accord politique, une frappe des Houthis sur l'oléoduc stratégique saoudien « Est-Ouest » a fait trembler le marché pétrolier européen, propulsant les prix jusqu'à 130-150 dollars le baril.

Alors, pourquoi Washington a-t-il conclu un accord secret avec les Houthis, l'Arabie saoudite a-t-elle été sacrifiée dans ce jeu mondial, et comment stopper la crise énergétique qui menace l'Europe ?

« Accord secret à l'ambassade des États-Unis » : détails de la rencontre de Mascate

Détails clés de la réunion secrète révélés par Reuters :

Lieu secret et médiateur : La réunion a été organisée à l'ambassade des États-Unis à Mascate, capitale d'Oman, sous le soutien diplomatique actif des autorités du sultanat d'Oman ;

Composition des négociateurs : Des représentants de haut rang des Houthis, Mohammed Abdelsalam et Abdelmalik al-Ajri, étaient présents à la table des négociations ;

Le silence du Département d'État : Le Département d'État américain refuse de confirmer officiellement que ces négociations retentissantes ont eu lieu, mais les cercles diplomatiques n'ont pas démenti la rencontre ;

Maintien de la trêve avec Washington : Les Houthis ont clairement fait savoir qu'ils restaient fidèles à l'accord conclu en 2025 et qu'ils n'avaient aucune intention de lancer des attaques contre la marine américaine ou les navires marchands.

« Nous ne frapperons que l'Arabie saoudite » : le nouveau plan stratégique des Houthis

Position politique révélée par des sources proches de la situation au Yémen :

Promesse de ne pas toucher aux navires israéliens et occidentaux : Les Houthis ont exprimé leur volonté d'assouplir leur blocus contre le commerce international et les navires israéliens, et de s'abstenir de les attaquer ;

L'Arabie saoudite, seule cible : Il a été souligné que l'objectif unique et ferme des représentants d'« Ansarallah » est de frapper uniquement les pétroliers, les infrastructures et les navires appartenant au Royaume d'Arabie saoudite ;

Isolement diplomatique : En écartant les États-Unis et la communauté internationale du conflit, les Houthis semblent avoir choisi la tactique de concentrer leurs forces uniquement contre Riyad, laissant leur rival régional isolé.

Pétrole à 150 dollars et crise européenne : le sabotage de l'oléoduc « Est-Ouest »

Choc économique sur le marché mondial suite à la frappe des Houthis :

Arrêt de l'oléoduc stratégique : Suite à l'attaque réussie des Houthis contre l'oléoduc « Est-Ouest » en territoire saoudien, le flux de brut s'est totalement arrêté, portant un coup dur aux exportations du royaume ;

La route hors du détroit d'Ormuz coupée : L'Arabie saoudite a été privée de son unique oléoduc alternatif conçu pour exporter du pétrole via la mer Rouge, en contournant le détroit d'Ormuz ;

Coupures d'approvisionnement en France et en Pologne : En raison de la mise hors service de l'oléoduc, une pénurie de matières premières a été immédiatement ressentie dans l'industrie des grands pays de l'UE, notamment en France et en Pologne ;

130-150 dollars le baril : Suite à la limitation de l'offre physique, les prix du pétrole sur les marchés spot européens ont grimpé jusqu'à un niveau incroyable de 130-150 dollars le baril, relançant l'inflation mondiale.

Les accords en coulisses signés à Mascate et cette explosion brutale des prix sur le marché pétrolier prouvent que le grand jeu au Moyen-Orient n'est plus seulement militaire, mais est devenu une guerre énergétique mettant à genoux l'économie mondiale.

Selon vous, le fait que les États-Unis contournent leur allié, l'Arabie saoudite, pour conclure un accord secret séparé avec les Houthis n'est-il pas une trahison envers Riyad ? La hausse du prix du pétrole à 150 dollars mènera-t-elle l'économie mondiale vers une nouvelle crise financière ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette analyse de ce jeu diplomatique secret sur la scène géopolitique avec tous vos collègues et passionnés de politique !