La date du retour d'Ilia Topuria dans l'octogone est fixée : Justin Gaethje ou Paddy Pimblett ?

L'une des stars les plus brillantes et les plus médiatisées du monde des arts martiaux mixtes (MMA), ancien champion de l'UFC dans deux catégories de poids, Ilia Topuriadevra encore patienter quelques mois. Selon des informations urgentes relayées par le célèbre insider et journaliste sportif Alvaro Colmenero, le combattant géorgien de 29 ans ne pourra pas revenir dans l'octogone avant février 2027. Son préparateur physique, Jesus Galio, a indiqué que l'athlète a commencé des entraînements légers à Miami, mais qu'il faudra attendre février prochain pour qu'il retrouve sa pleine forme compétitive.

La plus grande intrigue concerne le choix de l'adversaire : bien que la direction de l'UFC envisage la star britannique Paddy Pimblett ou l'Américain Justin Gaethje pour le retour d'Ilia, le camp de Topuria exige fermement une seule chose : un combat revanche épique contre Justin Gaethje, le seul homme à l'avoir battu. Pourquoi l'ancien double champion a-t-il prolongé sa pause, un second affrontement contre Gaethje peut-il relancer sa carrière, et pourquoi Dana White pousse-t-il pour l'option Pimblett ?

« Récupération à Miami et février 2027 » : Le plan de Topuria

Détails officiels révélés par le journaliste Alvaro Colmenero :

Pause jusqu'en février : Le préparateur physique de l'athlète, Jesus Galio, a confirmé que le processus de récupération complète de Topuria et sa date de retour ne seront pas avant février 2027 ;

Camp de Miami : Le combattant reprend progressivement l'entraînement à Miami, aux États-Unis, et prévoit d'augmenter la charge de travail par étapes ;

Exigence de revanche : Colmenero souligne que l'équipe d'Ilia insiste uniquement sur l'option de régler ses comptes avec Justin Gaethje et d'obtenir une revanche, plutôt que toute autre proposition ;

L'alternative Paddy Pimblett : L'organisation envisage un affrontement contre l'Anglais Paddy Pimblett, une option qui pourrait générer un buzz médiatique et des revenus considérables.

L'ancien roi des deux catégories : Le parcours victorieux et complexe de Topuria

Les statistiques clés du combattant géorgien de 29 ans :

2024 — Le sommet des 65 kg : En 2024, Ilia a remporté la ceinture de champion des poids plumes et a réussi une défense de titre ;

2025 — La couronne des poids légers : En 2025, il a poursuivi ses ambitions en décrochant le titre dans la catégorie des 70 kg, rejoignant ainsi le cercle restreint des doubles champions de l'histoire ;

9 victoires et 1 défaite : Depuis 2020 au sein de l'organisation d'élite, le bilan de Topuria à l'UFC est de 9 victoires pour une seule défaite douloureuse contre Gaethje ;

Le test le plus difficile : La longue période de récupération après sa première défaite en carrière mettra à l'épreuve sa transformation mentale et physique.

Vengeance contre Gaethje ou hype avec Pimblett : Qu'est-ce qui est en jeu ?

Les conclusions analytiques des expertssur la prochaine étape de Topuria :

Question d'honneur et de vengeance : Un combat contre Gaethje permettrait à Topuria d'effacer la seule tache de sa carrière et de revenir instantanément dans la course au titre ;

La sécurité du combat contre Pimblett : Bien qu'un duel contre Pimblett soit très lucratif et attractif, il est perçu comme un tremplin plus accessible pour retrouver la forme après une défaite ;

Nouvelle prétention au titre : Toute victoire début 2027 garantit à Topuria un retour en tant que prétendant principal de l'organisation.

Février 2027 sera assurément une fête pour les fans de l'UFC — le retour d'Ilia Topuriadevrait bouleverser une fois de plus la hiérarchie des poids légers.

Selon vous, Ilia Topuria pourra-t-il prendre sa revanche sur Justin Gaethje lors de son retour, ou préféreriez-vous qu'il « s'échauffe » d'abord contre Paddy Pimblett ? Topuria est-il capable de récupérer ses ceintures ? Partagez vos analyses dans les commentaires et diffusez cette nouvelle explosive du monde de l'UFC à tous vos amis fans de MMA !