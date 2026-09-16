Un point précieux à Bahreïn : Nasaf entame la Ligue des champions 2 de l'AFC sur le terrain d'Al Khaldiya

La nouvelle saison de la Ligue des champions 2 de l'AFC a officiellement débuté, et le club ouzbek de Nasaf, représentant le pays dans cette prestigieuse compétition continentale, a entamé son parcours par un déplacement difficile. Lors de la 1ère journée du groupe A, les « Dragons » ont rendu visite au champion de Bahreïn, Al Khaldiya. Dans un match intense de 90 minutes disputé à Riffa, les deux équipes ont fait preuve d'un football ouvert et engagé, créant plusieurs occasions dangereuses, mais le score est resté vierge : 0-0.

Ruziqul Berdiyev et ses joueurs ont fait preuve d'une défense monolithique face au climat difficile et aux légionnaires expérimentés de l'adversaire, sécurisant ainsi leur premier point important dans la compétition. Ce match nul est considéré comme un résultat positif compte tenu du facteur extérieur, car l'équipe se prépare désormais à une rencontre cruciale : lors de la 2e journée, le 14 octobre, Nasaf accueillera le célèbre club émirati d'Al Wahda au stade central de Qarshi.

Alors, qu'a-t-il manqué aux « Dragons » pour l'emporter à Bahreïn ? Quel rôle héroïque Abduvohid Nematov et la ligne défensive ont-ils joué, et comment le choc contre Al Wahda à Qarshi déterminera-t-il le sort du groupe ?

« Choc à Riffa » : un match nul à l'extérieur sur le score de 0-0

Détails de la rencontre de la 1ère journée du groupe A de la Ligue des champions 2 de l'AFC :

Pression sur le terrain et 0-0 : Bien que l'hôte, Al Khaldiya, ait tout tenté pour s'imposer à domicile, Nasaf a neutralisé l'initiative adverse grâce à une défense organisée et des contre-attaques tranchantes ;

Cage inviolée : La muraille défensive, dirigée par le gardien de l'équipe nationale Abduvohid Nematov, a écarté les coups de pied arrêtés et les tirs dangereux des locaux, réussissant à garder sa cage inviolée ;

Premier point en poche : Ce point pris à l'extérieur offre à Nasaf une bonne base stratégique au classement pour viser une qualification ;

Prochaine étape — Qarshi : Ruziqul Berdiyev et son équipe disputeront leur prochain match le 14 octobre à domicile face au géant émirati, Al Wahda.

Équipes en lice : compositions de départ

Protocole du match et forces en présence :

Nasaf (Ouzbékistan) : Abduvohid Nematov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, G‘olib G‘aybullayev, Adenis Shala, Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov, Umar Eshmurodov, Abbos G‘ulomov, Bobur Abduxoliqov ;

Al Khaldiya (Bahreïn) : Al Gharabli, Odil, Buhra, Bumessous, Drozdek, Moreira, Masvanganyi, Mendy, Sabbar, Shili, Velkovski ;

Résistance face aux légionnaires : Les défenseurs locaux de Nasaf ont fait preuve d'une grande discipline face à des joueurs expérimentés comme Velkovski, Moreira et Masvanganyi.

Perspectives du groupe A : le prochain choc contre Al Wahda

Les expertslivrent leurs analyses après ce début de parcours :

La valeur d'un nul à l'extérieur : Prendre des points sur le sol des pays arabes en coupes d'Asie est toujours un défi ; en ce sens, le nul à Riffa démontre le potentiel de Nasaf ;

Lacunes offensives : L'absence de but indique que l'équipe doit encore travailler sa finition et que Bobur Abduxoliqov a besoin de plus de ballons exploitables de la part de ses coéquipiers ;

14 octobre — l'examen décisif : Le match de la 2e journée contre le club émirati d'Al Wahda à Qarshi est attendu comme un tournant pour la tête du groupe et la qualification en phase à élimination directe.

Le club de Qarshi, qui revient de Bahreïn avec un point, a montré qu'il est capable d'aller loin dans la Ligue des champions 2 de l'AFC et de porter haut les couleurs du pays.

Selon vous, ce 0-0 à Bahreïn est-il un début réussi pour Nasaf ou l'équipe a-t-elle laissé échapper la victoire ? Quel résultat attendez-vous pour le match contre Al Wahda le 14 octobre à Qarshi ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez ce résultat important du football ouzbek à tous les fans de Nasaf !