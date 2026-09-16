Les lois de la physique entravent le projet de ville lunaire d'Elon Musk

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Les lois de la physique entravent le projet de ville lunaire d'Elon Musk

Selon Ixbt.com, alors que le milliardaire Elon Musk prévoit de construire une « ville en croissance efficace » sur la Lune d'ici dix ans, des scientifiques ont calculé que cette idée se heurterait à des limites physiques strictes. Des chercheurs du Smithsonian Astrophysical Observatory ont examiné d'un point de vue scientifique si les ressources lunaires pouvaient subvenir aux besoins d'une population d'un million d'habitants. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

À l'heure actuelle, selon les estimations les plus fiables, environ 34 millions de tonnes de glace d'eau sont présentes dans huit grands cratères situés en permanence à l'ombre aux pôles. Les calculs les plus optimistes, basés sur des données radar de 2013, évaluent cette réserve entre quelques centaines de millions et un milliard de tonnes. Les scientifiques ont délibérément retenu l'hypothèse la plus généreuse : un milliard de tonnes d'eau.

Limites des ressources en eau et volume de consommation

L'étude a montré que même une réserve d'un milliard de tonnes ne suffirait pas à long terme pour une ville d'un million d'habitants. Selon les normes américaines, une personne consomme environ 125 tonnes d'eau par an pour ses besoins personnels, la boisson et l'hygiène. Si l'on ajoute la production alimentaire en ferme hydroponique fermée, qui nécessite environ 580 tonnes d'eau supplémentaires par personne, le volume total augmente considérablement.

Si l'on suppose l'absence de toute technologie de recyclage, un million d'habitants consommeraient un demi-milliard de tonnes d'eau par an, épuisant la réserve existante en seulement 2,4 ans. Même avec un taux de recyclage optimal de 98 %, comparable à celui de l'ISS, la ville ne pourrait survivre qu'un peu plus d'un siècle. Cependant, les experts soulignent qu'il n'existe actuellement aucune solution d'ingénierie prête à maintenir un tel niveau d'efficacité à l'échelle d'une ville entière pendant des décennies.

Énergie et alternatives disponibles

Il est intéressant de noter que la conversion de l'eau en carburant pour fusée n'est pas le problème principal. Un milliard de tonnes d'eau suffiraient à alimenter près d'un million de vaisseaux Starship. Le point critique n'est pas tant la logistique spatiale que le système de maintien de la vie. En ce qui concerne l'énergie, des parcs solaires installés sur les pics de lumière éternelle aux pôles et des réacteurs nucléaires pourraient alimenter pleinement une ville d'un million d'habitants et son industrie.

  • La consommation d'eau peut être réduite par un régime végétarien et des fermes verticales, mais ce n'est qu'une solution temporaire.
  • L'importation d'eau depuis des astéroïdes est techniquement réalisable, mais nécessiterait 27 atterrissages de cargos par jour.
  • Augmenter l'efficacité du recyclage par dix est théoriquement possible, mais le maintenir en pratique pendant des décennies est un défi colossal.
La conclusion pratique de l'étude est sans appel : une petite communauté de mille personnes, comme dans une station en Antarctique, pourrait vivre confortablement pendant des siècles grâce aux réserves d'eau lunaires. Une population de cent mille habitants nécessite déjà des calculs rigoureux. Une ville d'un million d'habitants ne pourrait survivre sans des solutions technologiques révolutionnaires, qui n'existent même pas encore au stade de projet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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