Jeux asiatiques. Le Kirghizistan battu par la Thaïlande, débuts convaincants pour le Japon et l'Iran

Le tournoi de football des Jeux asiatiques d'été, qui a débuté sur les pelouses du Japon, se poursuit avec des matchs intenses, des surprises et un véritable drame sportif. Le match d'ouverture impliquant le Kirghizistan est devenu la confrontation la plus palpitante de la journée. Dans le groupe A, nos voisins menaient 2-0 face à la Thaïlande grâce aux buts d'Iskandarbekov et de Balbakov. Cependant, les Thaïlandais ont réalisé une remontée spectaculaire en seconde période, inscrivant trois buts consécutifs pour s'imposer 3-2.

Dans le même groupe, le Japon, pays hôte, a facilement battu Hong Kong 2-0. Dans le groupe B, les poids lourds du continent, l'Iran et la Chine, ont entamé leur parcours avec trois points cruciaux. Comment le Kirghizistan a-t-il laissé filer une avance de deux buts ? Le Japon et l'Iran ont-ils prouvé qu'ils étaient les favoris pour le titre ?

Drame dans le groupe A : La remontée douloureuse du Kirghizistan et la domination du Japon

Les résultats les plus marquants des matchs du 16 septembre :

Thaïlande — Kirghizistan (3-2) : Iskandarbekov à la 23e minute et Balbakov à la 47e minute ont porté le score à 2-0, semblant assurer la victoire ; mais la Thaïlande a renversé la situation grâce au but de Mamah (56e) et au doublé de Wongsa (69e, 73e).

Japon — Hong Kong (2-0) : Les hôtes du tournoi ont pris l'initiative dès le début, devenant leaders du groupe grâce aux buts d'Ishi (37e) et Nagano (89e).

Situation dans le groupe : La Thaïlande et le Japon partagent la tête avec 3 points. Le Kirghizistan, après cette défaite amère, devra impérativement gagner les prochains matchs.

Bataille dans le groupe B : L'Iran écrase les EAU, la Chine bat la Corée du Nord

Matchs décisifs dans le deuxième quatuor de la phase de groupes :

EAU — Iran (1-3) : En seconde période, Shahrobodi (49e), un but contre son camp d'Al Marzouqi (53e) et le but de Mazraye (88e) ont offert une large victoire aux Perses ; seul Hant (57e) a réduit le score pour les Émiratis.

Chine — RPDC (2-1) : Menée après le but de Kuk (27e), la Chine a fait preuve de caractère pour s'imposer grâce aux buts de Zhang (44e) et Wu (68e).

Leadership de l'Iran et de la Chine : Les deux grandes équipes ont récolté 3 points chacune, faisant un pas sérieux vers la qualification pour les phases finales.

Conclusions du 1er tour : Les Jeux asiatiques intensifient la lutte pour le trophée

Les expertset leurs analyses sur le début du tournoi :

Perte de concentration : La défaite du Kirghizistan après avoir mené 2-0 montre un manque d'expérience et une baisse physique dans les 30 dernières minutes.

Le Japon, grand favori : Les Japonais, jouant à domicile, envoient un avertissement à leurs rivaux avec un football calme et tactiquement parfait.

Intrigue pour la suite : La faible différence de points dans tous les groupes promet des matchs de survie pour les 2e et 3e journées.

Ces Jeux asiatiques au Japon deviennent une compétition unique où chaque minute peut apporter son lot de sensations et de drames.

Selon vous, la défaite du Kirghizistan est-elle due à une erreur de l'entraîneur ou à un excès de confiance des joueurs ? Quelle équipe mérite le plus la médaille d'or ? Partagez vos avis en commentaires !