Ange Postecoglou défend fermement Cristiano Ronaldo

Lors d'un match de la Ligue des champions de l'AFC, l'équipe saoudienne d'Al-Nassr a subi une lourde défaite 4-0 face au club émirati d'Al-Ain. Ce résultat a porté un coup dur au parcours de l'équipe dans la compétition et a suscité des discussions animées lors de la conférence de presse. L'entraîneur Ange Postecoglou a réagi avec colère aux questions des journalistes, défendant fermement son capitaine Cristiano Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par ESPN, cette défaite est l'une des plus lourdes pour Al-Nassr ces dernières années. Par conséquent, des questions légitimes ont été posées sur la préparation de l'équipe et l'utilité de l'attaquant vedette sur le terrain. Cependant, l'entraîneur n'a pas laissé passer les critiques et a immédiatement pris la défense de son équipe et de son joueur clé.

Il assume l'entière responsabilité de la défaite

Lors de la conférence de presse, lorsque les journalistes ont interrogé l'entraîneur sur la préparation de l'équipe et l'incapacité de Cristiano Ronaldo à influencer le match, Ange Postecoglou a réagi vivement. Il a déclaré qu'il assumait l'entière responsabilité du résultat, tout en rejetant catégoriquement les doutes sur la préparation et l'engagement des joueurs.

« Vous dites que l'équipe n'était pas bien préparée, mais vous étiez là », a lancé Postecoglou au journaliste. L'entraîneur a demandé de cesser les allégations infondées, soulignant qu'il était prêt à admettre ses erreurs, mais qu'il ne tolérerait pas que l'on critique le processus de préparation.

La contribution de Ronaldo et le caractère de l'équipe

Postecoglou s'est montré particulièrement irrité par les affirmations selon lesquelles la star portugaise n'aurait apporté aucune aide à l'équipe. L'entraîneur a rappelé que, malgré les limites de sa préparation d'avant-saison, l'attaquant a déjà réussi à marquer des buts importants. Selon lui, Cristiano Ronaldo a déjà inscrit trois buts malgré une préparation limitée.

L'entraîneur a souligné que les joueurs donnaient tout sur le terrain et que leur caractère était exemplaire. « La responsabilité m'incombe uniquement. Mais vous ne devriez pas dire de telles choses sur quelqu'un qui est un exemple pour tout le monde », a ajouté l'entraîneur lors de la conférence de presse.