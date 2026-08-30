L'attraction la plus rapide du monde est en service en Arabie saoudite (vidéo)

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L'attraction la plus rapide du monde est en service en Arabie saoudite (vidéo)

En Arabie saoudite, Falcon's Flight (« Le vol du faucon ») est une attraction qui vient d'être inaugurée. Elle est décrite comme l'une des plus extrêmes et impressionnantes au monde. L'attraction Six Flags Qiddiya City est située dans le parc d'attractions et a été conçue pour ceux qui recherchent des sensations plus fortes que celles des montagnes russes classiques.

Dans cette attraction,le train atteint une vitesse allant jusqu'à 250 kilomètres par heure. Il transporte les passagers à 160 mètres de hauteur avant de les propulser vers le bas à grande vitesse. La longueur totale du parcours est de plus de 4 kilomètres et une partie du trajet longe d'immenses falaises. Cela donne aux passagers l'impression de voler pour de vrai.

Falcon's Flight n'est pas une simple attraction, mais une expérience extrême qui permet de tester son courage. À une telle vitesse, on a l'impression de ne pas être sur des rails, mais de survoler le désert.

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Charos
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