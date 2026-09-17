La Russie se prépare à envoyer le robot Teledroid dans l'espace

·6·Technologie
La Russie se prépare à envoyer le robot Teledroid dans l'espace

Le lancement du prochain cargo Progress MS-36 vers la Station spatiale internationale (ISS) est prévu pour novembre 2026. Selon Roskosmos, cette mission permettra d'acheminer le complexe robotique unique Teledroid vers la station orbitale. Cet appareil de haute technologie vise à assurer la sécurité des cosmonautes lors des sorties dans l'espace et à alléger leur travail pénible. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors du récent vol réussi du cargo Progress MS-35, le premier lot d'équipements destinés à l'expérience spatiale Teledroid est arrivé à la station. En particulier, une « armure » spéciale pour cosmonaute, équipée d'un complexe de calcul — un exosquelette — a été envoyée cette fois-ci. Le robot principal arrivera lors du prochain vol.

Capacités techniques du robot Teledroid

Le chef de Roskosmos a souligné qu'avec l'aide de Teledroid, il sera possible d'effectuer des opérations complexes extrêmement dangereuses pour la vie humaine dans l'espace. Cela réduira considérablement les risques pour les spécialistes lors des sorties extravéhiculaires.

  • Le système possède une structure anthropomorphe de type torse sans jambes.
  • Le robot est entièrement équipé de moyens de vision technique modernes.
  • Il a la capacité d'exécuter certaines tâches de manière indépendante (autonome).
  • Il fonctionne en mode copie, reproduisant exactement les mouvements du cosmonaute portant l'exosquelette.
Ce projet, qui combine robotique moderne et recherche spatiale, devrait constituer une étape importante pour les futures missions orbitales à long terme. Le vol de novembre deviendra l'étape clé pour tester les capacités de ce système en pratique.

TeledroidRoskosmosISSVaisseau spatialRobotique
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Anthropic et OpenAI proposent d'introduire des évaluateurs indépendants pour assurer la sécurité de l'IAAnthropic et OpenAI proposent d'introduire des évaluateurs indépendants pour assurer la sécurité de l'IAAujourd'hui, 02:25Une méthode pour augmenter les performances des cartes graphiques GeForce RTX 50 Laptop a été trouvéeUne méthode pour augmenter les performances des cartes graphiques GeForce RTX 50 Laptop a été trouvéeAujourd'hui, 01:24Un cratère géant est apparu à la surface de la LuneUn cratère géant est apparu à la surface de la LuneAujourd'hui, 00:54Des milliards d'appareils Android dans le monde sans mises à jour de sécuritéDes milliards d'appareils Android dans le monde sans mises à jour de sécuritéHier, 23:50Les lois de la physique entravent le projet de ville lunaire d'Elon MuskLes lois de la physique entravent le projet de ville lunaire d'Elon MuskHier, 22:54L'interface One UI 9.0 est disponible pour les appareils Samsung GalaxyL'interface One UI 9.0 est disponible pour les appareils Samsung GalaxyHier, 21:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien