La Russie se prépare à envoyer le robot Teledroid dans l'espace

Le lancement du prochain cargo Progress MS-36 vers la Station spatiale internationale (ISS) est prévu pour novembre 2026. Selon Roskosmos, cette mission permettra d'acheminer le complexe robotique unique Teledroid vers la station orbitale. Cet appareil de haute technologie vise à assurer la sécurité des cosmonautes lors des sorties dans l'espace et à alléger leur travail pénible. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors du récent vol réussi du cargo Progress MS-35, le premier lot d'équipements destinés à l'expérience spatiale Teledroid est arrivé à la station. En particulier, une « armure » spéciale pour cosmonaute, équipée d'un complexe de calcul — un exosquelette — a été envoyée cette fois-ci. Le robot principal arrivera lors du prochain vol.

Capacités techniques du robot Teledroid

Le chef de Roskosmos a souligné qu'avec l'aide de Teledroid, il sera possible d'effectuer des opérations complexes extrêmement dangereuses pour la vie humaine dans l'espace. Cela réduira considérablement les risques pour les spécialistes lors des sorties extravéhiculaires.

Le système possède une structure anthropomorphe de type torse sans jambes.

Le robot est entièrement équipé de moyens de vision technique modernes.

Il a la capacité d'exécuter certaines tâches de manière indépendante (autonome).

Il fonctionne en mode copie, reproduisant exactement les mouvements du cosmonaute portant l'exosquelette.

Ce projet, qui combine robotique moderne et recherche spatiale, devrait constituer une étape importante pour les futures missions orbitales à long terme. Le vol de novembre deviendra l'étape clé pour tester les capacités de ce système en pratique.