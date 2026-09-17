Le Huawei Mate 90 Pro Max sera doté d'un appareil photo et d'un objectif puissants

Des initiés chinois ont révélé de nouveaux détails intéressants sur le futur fleuron de Huawei, le Huawei Mate 90 Pro Max. Attendu pour octobre de cette année, cet appareil avancé devrait faire passer la photographie mobile à un niveau supérieur et proposer des mises à jour majeures de son appareil photo. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'initié renommé Digital Chat Station a indiqué que le module principal du Huawei Mate 90 Pro Max sera équipé d'un capteur de 50 mégapixels au format optique 1/1,28 pouce. Ce module sera accompagné d'une matrice de pixels RYYB, d'une ouverture variable, d'une technologie anti-reflets et d'une nouvelle génération du système Red Maple pour le traitement d'image.

Capacités de zoom avancées et nouveaux objectifs

L'un des points forts du smartphone sera ses capacités de prise de vue à distance. L'appareil devrait être équipé d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec un grand capteur de 1/1,28 pouce. Il est probable qu'il utilise le capteur SmartSens SCC85XS fabriqué en Chine, prenant en charge une plage dynamique allant jusqu'à 83 dB. Cela permettra aux utilisateurs d'obtenir un zoom optique 4x sans perte de qualité.

Un autre initié, Smart Pikachu, a souligné qu'il y aurait un système composé de deux téléobjectifs, comme sur la génération précédente, mais avec un zoom optique atteignant 10x. De plus, l'une des caractéristiques les plus uniques et inattendues du nouveau fleuron devrait être un objectif externe spécial. Digital Chat Station le qualifie de « super objectif externe » et affirme que cet accessoire élargira considérablement les capacités photographiques du smartphone, bien que son mode de fixation reste secret pour le moment.

Écran et performances

Certaines informations sur l'apparence et les capacités internes du smartphone ont également été divulguées. En particulier, le Huawei Mate 90 Pro Max devrait être équipé d'un écran OLED de nouvelle génération à structure double couche. En outre, une version ou une option limitant les angles de vision de l'écran pourrait être proposée afin de protéger les données confidentielles des regards indiscrets.

Le processeur Kirin 9050 Pro devrait être choisi comme plateforme matérielle. En ce qui concerne le design, l'entreprise restera fidèle à la tradition en conservant la forme annulaire caractéristique du bloc photo.