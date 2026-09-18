3e tour intense aux Olympiades : les équipes d'Ouzbékistan face à des adversaires redoutables

La température monte d'un cran lors de la 46e Olympiade d'échecs qui se déroule à Samarcande ! Les leaders, qui n'ont perdu aucun point lors des deux premiers tours, sont désormais confrontés à de véritables grands noms. Lors du 3e tour d'aujourd'hui, tant dans la catégorie masculine que féminine, d'Ouzbékistan les trois équipes s'assiéront devant l'échiquier.

Cependant, le tirage au sort a réservé des adversaires difficiles à nos représentants : les duels contre l'Allemagne et l'Espagne, en particulier, promettent d'être de véritables batailles de nerfs. Alors, quelles équipes joueront avec les pièces blanches, lesquelles avec les noires, et qui affronteront les grands noms mondiaux ?

Tournoi masculin : Ouzbékistan 1 contre l'Autriche, et la deuxième équipe contre l'Allemagne !

Lors du 3e tour de la section ouverte masculine, nos équipes nationales hôtes et d'autres favoris attendent des adversaires intéressants :

Autriche — Ouzbékistan 1 : Notre équipe nationale principale jouera avec les pièces noires contre l'Autriche lors de ce tour ;

Ouzbékistan 2 — Allemagne : Notre deuxième équipe se mesurera à un puissant adversaire européen, l'Allemagne ;

Ouzbékistan 3 — Maroc : Notre troisième équipe de jeunes testera ses forces avec les pièces blanches contre le Maroc, représentant expérimenté du continent africain.

Parmi les grands noms mondiaux, Danemark — États-Unis, Inde — Italie, Chine — Bulgarie et l'un des chocs centraux, Kazakhstan — France seront au centre de l'attention des fans.

Tournoi féminin : L'Ouzbékistan face à l'Indonésie, notre deuxième équipe teste l'Espagne

L'intensité des combats n'est pas moindre dans la compétition féminine. Le tirage au sort a préparé un test unique pour nos trois équipes :

« À mesure que nos équipes féminines approchent des phases décisives de la compétition, chaque point vaut de l'or ».

Ouzbékistan 1 — Indonésie : Notre équipe nationale féminine principale accueillera l'Indonésie, l'une des équipes les plus coriaces d'Asie du Sud-Est, avec les pièces blanches ;

Espagne — Ouzbékistan 2 : Un véritable test pour notre deuxième équipe féminine : elles affronteront l'Espagne, l'une des équipes les plus renommées d'Europe, avec les pièces noires ;

Arabie saoudite — Ouzbékistan 3 : Notre troisième équipe nationale Arabie saoudite se mesurera à l'Arabie saoudite.

Parmi les autres rencontres intéressantes chez les femmes, on trouve : Turquie — Chine, Inde — Grèce, États-Unis — Cuba et Iran — France sont les duos à suivre.

Tous les duels principaux du 3e tour (Tableau)

Catégorie Pièces blanches Pièces noires Hommes (Équipe 1) Autriche Ouzbékistan Hommes (Équipe 2) Ouzbékistan 2 Allemagne Hommes (Équipe 3) Ouzbékistan 3 Maroc Femmes (Équipe 1) Ouzbékistan Indonésie Femmes (Équipe 2) Espagne Ouzbékistan 2 Femmes (Équipe 3) Arabie saoudite Ouzbékistan 3

Les résultats d'aujourd'hui permettront de mieux définir le classement général de l'Olympiade.

Selon vous, quel sera le score final des matchs complexes d'aujourd'hui pour les première et deuxième équipes d'Ouzbékistan ? De quel joueur attendez-vous un coup de maître ?

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