Enzo Maresca s'exprime sur les débuts du jeune talent Floyd Samba

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Enzo Maresca s'exprime sur les débuts du jeune talent Floyd Samba

L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a fait l'éloge de la performance de la jeune pépite Floyd Samba après la large victoire de l'équipe contre Norwich City en Carabao Cup. Lors de la rencontre au Etihad Stadium, le joueur de 17 ans a réussi à marquer deux buts dès ses débuts en équipe première, contribuant grandement à la victoire 5-0. Selon Goal.com, ce résultat éclatant est le fruit d'une expérience tactique inattendue mise en place par l'entraîneur. C'est ce que rapporte Goal.com.

Au cours du match, un autre produit de l'académie s'est illustré, attirant l'attention alors que Manchester City validait son ticket pour le tour suivant. Lors de la conférence de presse d'après-match, Enzo Maresca a souligné qu'il avait décidé de tester le jeune joueur au poste d'avant-centre. Selon l'entraîneur, ce pari risqué a porté ses fruits.

Expérience tactique et résultat inattendu

Maresca a admis que, durant sa jeune carrière, Floyd Samba n'avait presque jamais évolué en tant que pur numéro neuf ou avant-centre. Avant le match, l'entraîneur avait demandé au jeune homme s'il avait déjà joué à ce poste, et le joueur avait répondu qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Malgré cela, le staff technique l'avait préparé dans cette optique au cours des trois ou quatre derniers jours.

Le technicien italien n'a pas caché sa satisfaction, non seulement pour les deux buts inscrits, mais aussi pour l'ensemble de ses mouvements. Samba s'est montré confiant sur le terrain, a pris de bonnes décisions, a délivré des passes à ses coéquipiers et a fait preuve d'une grande activité physique. Cependant, l'entraîneur a rappelé que le joueur est encore jeune et qu'il faut avancer progressivement pour son développement.

Opportunités futures et adaptation de l'effectif

L'entraîneur de Manchester City a également évoqué la flexibilité tactique de la ligne d'attaque de l'équipe. Soulignant que chaque adversaire nécessite une approche spécifique, le technicien a affirmé que d'autres joueurs de l'effectif actuel pourraient également être utilisés dans l'axe ou en tant que faux neuf.

Selon Maresca, en fonction du plan de jeu, l'équipe pourrait utiliser des joueurs comme Phil Foden ou Ryan en tant que faux attaquant. Néanmoins, Floyd Samba a laissé une impression remarquable lors de ses débuts, et l'entraîneur a exprimé l'espoir de lui donner davantage d'opportunités à l'avenir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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