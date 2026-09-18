Kylian Mbappé répond à ses critiques

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a réagi aux critiques concernant son style de jeu et ses performances individuelles. Dans une interview accordée au journal AS, le capitaine de l'équipe de France a répondu ouvertement aux accusations survenues après une saison sans trophées collectifs. Malgré ses statistiques personnelles élevées, l'absence de titres majeurs avec son équipe suscite des débats animés parmi les experts et les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Au cours de la saison écoulée, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Cependant, le Real Madrid et l'équipe nationale n'ont remporté aucun trophée majeur lors des compétitions auxquelles il a participé. Dans ce contexte, certains critiques affirment que ses actions servent uniquement ses statistiques personnelles et qu'il n'est pas capable de rendre ses coéquipiers meilleurs.

Réaction aux critiques et approche professionnelle

L'attaquant français a déclaré qu'il acceptait sereinement les remarques à son égard et que chacun avait le droit d'avoir son opinion. Selon lui, son expérience acquise au fil des années lui a appris à comprendre la diversité des points de vue dans le monde du football. Il a également souligné qu'il n'existe pas qu'une seule façon de gagner sur un terrain de football, mais des millions.

Kylian Mbappé a souligné la différence entre l'analyse constructive et les critiques visant simplement à attirer l'attention ou à nuire. Il a affirmé être toujours prêt à écouter l'avis des experts qui comprennent réellement le football et qui ont une approche unique du jeu.