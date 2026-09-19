Leonardo Bonucci explique pourquoi il a refusé l'offre de Pep Guardiola

Le célèbre ancien défenseur italien Leonardo Bonucci a expliqué en détail pourquoi, au cours de sa carrière, il a refusé l'offre de transfert de Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, préférant rester à la Juventus. Selon Sport Mediaset, le joueur était très intéressé par un transfert vers le club anglais à l'époque, mais a changé d'avis pour des raisons personnelles et émotionnelles. Selon Goal.com rapporte l'information.

Il s'avère que Pep Guardiola appréciait énormément la capacité unique de Bonucci à relancer le jeu depuis la ligne défensive et souhaitait ardemment l'intégrer à son équipe. Pendant l'Euro 2016, l'entraîneur a mené des négociations actives avec le défenseur expérimenté, ce qui a sérieusement distrait le joueur.

L'attention de Guardiola et la loyauté envers la Juventus

En se basant sur les informations de Sport Mediaset et de la World Soccer Agency, on peut dire que l'intérêt de Guardiola aurait pu faire hésiter n'importe quel joueur. Selon Bonucci, il rêvait de travailler avec un entraîneur correspondant à son style de jeu, mais d'un autre côté, ses souvenirs liés à la Juventus et son expérience en finale de la Ligue des champions l'ont poussé à rester en Italie.

Le joueur a admis que l'idée de rejoindre la Premier League l'excitait à l'époque, mais qu'il se réveillait chaque lendemain en rêvant de la Juventus. Le fait que la direction du club ait assuré qu'elle ne le vendrait pas, même face aux meilleures offres, a été un facteur presque décisif.

Problèmes familiaux et future carrière d'entraîneur

Outre les raisons professionnelles, une situation familiale complexe a également empêché le transfert. À l'époque, Matteo, le fils de deux ans de Bonucci, souffrait d'une grave maladie, ce qui fut l'une des principales raisons personnelles l'empêchant de quitter l'Italie.

Ayant mis fin à sa carrière de joueur professionnel en 2024, Bonucci se lance désormais dans le métier d'entraîneur. Il a rejoint le staff technique de Roberto Mancini en équipe nationale d'Italie et apporte son expérience lors de la préparation des matchs de Ligue des Nations contre la Belgique, la Turquie et la France.