Mars Express photographie des roches violettes au pôle Sud de la Planète rouge

La caméra High Resolution Stereo Camera (HRSC) de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a capturé avec succès une région glaciaire et rocheuse unique près du pôle Sud de Mars. Selon ixbt.com, les roches dans cette zone s'élèvent par endroits à plus d'un kilomètre de hauteur, formant d'immenses crêtes en escalier s'étendant sur des centaines de kilomètres. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son article.

Sur les clichés obtenus, contrairement aux tons rougeâtres habituels de la planète, des teintes violettes et roses inhabituelles apparaissent. Les experts expliquent que ces couleurs ne sont pas la teinte réelle de la surface, mais un phénomène optique résultant de l'interaction entre la lumière matinale, les particules de poussière atmosphérique et le givre au sol.

La structure mystérieuse de la crête rocheuse Thyles Rupes

Les zones sombres et les couleurs de la crête rocheuse Thyles Rupes sont liées aux minéraux mafiques des roches mères, notamment des matériaux volcaniques comme l'olivine et le pyroxène, riches en magnésium et en fer. Les parties plus claires sont recouvertes de dépôts de dioxyde de carbone solide (glace sèche), qui persistent même au printemps dans l'hémisphère sud.

Ces zones bleu clair distinctives sont clairement visibles sur les sommets des dunes de sable et à l'intérieur des cratères. Dans la partie inférieure gauche de l'image, un immense glacier, faisant partie de la calotte polaire sud de Mars, a été identifié.

Processus structurels et géologiques

Selon les observations scientifiques, la crête rocheuse Thyles Rupes pourrait avoir une origine tectonique. On suppose que, dans le passé, lorsque l'intérieur de Mars s'est refroidi et que la planète a commencé à se contracter, la croûte a subi des déformations, soulevant certains blocs pour former ces plis. Ces processus ont eu lieu il y a des milliards d'années, et la planète Mars actuelle ne possède plus de telles caractéristiques tectoniques actives.

Les images permettent également d'observer plusieurs types de dunes formées par l'action des vents soufflant dans différentes directions. Il est intéressant de noter que la sonde Mars Express opère avec succès autour de la Planète rouge depuis 2003.

Ce vaisseau spatial cartographie la surface de la planète en format couleur et en trois dimensions. La caméra HRSC a prouvé à maintes reprises la diversité de la surface martienne : outre les oxydes de fer habituels, on y trouve des sables volcaniques, des argiles, des sulfates et des couches de glace qui coexistent.