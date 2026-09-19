Aston Villa fait plier Tottenham à l'extérieur : les Spurs n'ont pas pu éviter la défaite

Dans le cadre de la 5e journée de Premier League, nous avons assisté à un véritable festival de buts et à un drame sans précédent au magnifique Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Tottenham, qui a connu un début de saison très difficile devant ses supporters, a accueilli le club de Birmingham, Aston Villa. Alors que les hommes d'Unai Emery menaient 0-3 et semblaient humilier leurs adversaires, les Londoniens ont fait preuve d'un caractère incroyable en fin de match pour soulever la foule. Cependant, deux buts inscrits dans les dernières minutes n'ont pas suffi à sauver les hôtes d'une nouvelle défaite cuisante (2-3). Il est à noter que Tottenham a réussi à marquer ses premiers buts de la saison en Premier League lors de cette 5e journée, face à Aston Villa.

Alors, comment les joueurs de Birmingham, qui menaient 0-3 jusqu'à la 79e minute, ont-ils failli perdre l'initiative, pourquoi l'attaque des « Spurs », menée par Sandro Tonali et Dominic Solanke, ne s'est-elle réveillée qu'à quelques minutes de la fin, et quel impact cette défaite aura-t-elle sur l'avenir de l'entraîneur de Tottenham ?

« De 0-3 à 2-3 » : Chronique minute par minute du choc londonien

Détails du choc central et le plus intense de la 5e journée :

Le coup dur de la première mi-temps (45+2') : Dans un match équilibré, Yohan Manzambi a ouvert le score dans les dernières secondes de la mi-temps pour donner l'avantage à Aston Villa ;

Le sang-froid de Nicolas Jackson (76') : À la fin de la seconde période, les visiteurs ont puni la défense adverse en contre-attaque — l'attaquant sénégalais a porté le score à 0-2 ;

Emiliano Buendía et le 0-3 (79') : À peine trois minutes plus tard, le meneur de jeu argentin a inscrit le troisième but, semblant sceller définitivement le sort de la rencontre ;

Premier but de la saison et lueur d'espoir (86') : Conor Gallagher a profité d'une confusion dans la surface de réparation pour inscrire le premier but de Tottenham dans la saison 2026/27 de Premier League (1-3) ;

L'état de choc avec Van Hecke (90+8') : Dans les dernières minutes du temps additionnel, Jan Paul van Hecke a marqué, portant l'intrigue à son comble (2-3), mais les « Spurs » n'ont pas eu assez de temps pour égaliser.

Protocole et compositions du match au Tottenham Hotspur Stadium

Compte-rendu officiel complet de la rencontre de la 5e journée de Premier League :

Compétition / Phase Date / Heure Stade Score final Premier League, 5e journée 19 septembre 2026 Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 2 : 3

Composition de Tottenham : Kinski, Pedro Porro (Archie Gray, 19e), Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Savinho, Matheus Fernandes, Marmoush, Solanke ;

Composition d'Aston Villa : Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Ruggeri, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzambi, Jackson ;

Buteurs : Gallagher 86', Van Hecke 90+8' — Manzambi 45+2', Jackson 76', Buendía 79' ;

Changement forcé : Pedro Porro a dû quitter le terrain prématurément à la 19e minute en raison d'une blessure.

Analyse tactique : Que disent les experts ?

Conclusions principales des analystes du football anglais sur ce match dramatique :

Le savoir-faire pragmatique de Villa : Les hommes d'Unai Emery ont remporté la victoire grâce à des sorties verticales rapides et une discipline au cœur de la défense plutôt que par la possession de balle ;

La sécheresse offensive est terminée, mais les problèmes persistent : Tottenham a enfin marqué lors de la 5e journée, mais la sortie précoce de Pedro Porro et les espaces sur les ailes ont paralysé la défense ;

Le facteur du réveil tardif : Les Londoniens n'ont pu exercer un pressing agressif et une réelle pression que durant les 10 dernières minutes — un tel retard ne suffit pas pour prendre des points en Premier League ;

Situation au classement : Si cette victoire rapproche Aston Villa de la zone européenne, elle plonge Tottenham dans une grave crise dans la partie basse du classement.

Ce match à 5 buts à Londres a prouvé une fois de plus à quel point la Premier League est impitoyable et riche en scénarios inattendus.

Selon vous, ce jeu difficile et désordonné de Tottenham en début de saison est-il une erreur du staff technique ou est-ce lié au manque de forme des leaders de l'équipe ? Pensez-vous que l'équipe puisse maintenir cette intensité des dernières minutes pour les prochaines journées ? Laissez vos avis et réflexions dans les commentaires et partagez ce compte-rendu de ce choc dramatique de Premier League avec tous les passionnés de football et vos proches !