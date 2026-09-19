Le récital de Flamarion : le Pakhtakor s'impose à G‘uzor malgré une infériorité numérique face au Mash'al

Dans le cadre de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Tachkent du Pakhtakor, en pleine course au titre, a décroché une victoire cruciale au terme d'un match complexe et riche en rebondissements. Au stade Shurtan de G‘uzor, les « Lions », en déplacement chez le Mash'al de Muborak, se sont retrouvés à 10 dès la 10e minute après l'expulsion du défenseur Morteza Pouraliganji. Malgré cela, l'équipe expérimentée de la capitale n'a pas perdu l'initiative : après avoir verrouillé leur défense en première période, les joueurs de Tachkent ont fait trembler les filets adverses à deux reprises en seconde mi-temps grâce à un doublé de l'attaquant brésilien Flamarion.

Dans les derniers instants nerveux de la rencontre, le joueur du Mash'al, Boburjon Asqarov, a également reçu un carton rouge, et le but des hôtes à la 100e minute n'a pas pu changer le sort du match (1:2). Après cette importante victoire à l'extérieur, le Pakhtakor porte son total à 49 points et s'installe seul en tête du classement. De leur côté, les joueurs de Muborak restent à la dernière place avec 4 points, incapables de sortir de la zone rouge.

Alors, quel choix tactique a permis au Pakhtakor, réduit à 10, de repartir de G‘uzor avec les trois points ? Quelles sont les chances de Flamarion dans la course au titre de meilleur buteur, et à quel point cette victoire rapproche-t-elle le Pakhtakor du titre de champion 2026 ?

« Expulsion à la 10e minute et doublé de Flamarion » : la chronique du match à G‘uzor

Les moments clés et dramatiques de la 22e journée :

Le coup dur des premières minutes (10') : Le défenseur central du Pakhtakor, Morteza Pouraliganji, a écopé d'un carton rouge direct pour une faute, laissant son équipe en infériorité numérique pendant 80 minutes ;

Le premier but de Flamarion (51') : Au début de la seconde période, sur une passe précise de Sardor Sobirkhodjayev, Flamarion a ouvert le score (0:1) ;

Doublé et point final (77') : Flamarion a repris un centre de Dostonbek Khamdamov, entré en jeu, pour loger le ballon dans les filets et porter le score à 0:2 ;

Tension dans les dernières minutes : À la 90+1e minute, le milieu du Mash'al Boburjon Asqarov a été expulsé, et à la 100e minute, Murtazayev a inscrit l'unique but de la réponse des hôtes (1:2) ;

Saut au classement : Grâce à cette victoire, le Pakhtakor monte à la 1ère place avec 49 points, tandis que le Mash'al reste 16e avec 4 points.

Protocole de la confrontation au stade Shurtan

Statistiques officielles complètes de la rencontre de la 22e journée de Super League :

Compétition / Phase Date / Heure Stade Décisions de l'arbitre central Super League, 22e journée 19 septembre 2026 Shurtan (G‘uzor) Cartons rouges : 2 (Pouraliganji 10', Asqarov 90+1')

Composition du Mash'al : Jurabekov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov, Nuriddinov (G‘anixonov, 79), Ismoilov, Abdirahimov (Mo‘ydinov, 81), Choriyev, Ko‘charov (Murtozayev, 39), Rahimov (Ifeani, 79), Asqarov ;

Composition du Pakhtakor : Quvvatov, Pouraliganji, Alijonov, Mozgovoy, Resan (Khamdamov, 67), Bo‘riyev, Sobirkhodjayev, Hussayn (Chinedu, 68), Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov ;

Avertissements : Ismoilov 6, Rahimov 34, Sobirkhodjayev 85, Bo‘riyev 90+3 ;

Buts : Flamarion 51', 77' — Murtozayev 100'.

Analyse tactique : Experts Sur la volonté du Pakhtakor

Conclusions des spécialistes et analystes sportifs sur le match :

Discipline inébranlable : Malgré l'infériorité numérique, le staff technique a rapidement rééquilibré la défense et le milieu de terrain, ne laissant aucun espace à l'adversaire ;

Le sang-froid de Flamarion : L'attaquant brésilien a profité au maximum des rares occasions créées, offrant à l'équipe trois points cruciaux dans la course au titre ;

L'avantage non exploité du Mash'al : En supériorité numérique, les joueurs de Muborak n'ont pas trouvé de solutions créatives en attaque et ont commis des erreurs défensives en seconde période ;

Course au titre : Cette victoire donne un avantage psychologique au Pakhtakor sous la pression de ses concurrents et pose les bases pour consolider sa position de leader lors des prochaines journées.

Cette victoire difficile, obtenue en infériorité numérique à G‘uzor, a démontré une fois de plus le caractère de champion du Pakhtakor et sa capacité à lutter pour le résultat dans n'importe quelle condition.

Selon vous, le Pakhtakor a-t-il prouvé qu'il mérite le titre en montrant sa force de caractère à 10, ou est-ce l'incapacité du Mash'al à profiter de sa supériorité numérique qui a fait la différence ? Pensez-vous que les joueurs de Tachkent pourront conserver leur avance ? Laissez vos avis en commentaires et partagez ce résumé de ce match dramatique de Super League avec tous les passionnés de football et vos amis !