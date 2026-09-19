Mourinho l'intègre aux entraînements du Real : une nouvelle arme pour vaincre l'Atlético

Dans la capitale espagnole, à l'approche de l'un des derbys les plus intenses de l'année entre l'Atlético et le Real, un tournant technologique inattendu a eu lieu au centre d'entraînement du « Club Royal ». Avant le choc qui débutera le dimanche 20 septembre à 19h15 (heure de Tachkent), l'entraîneur du Real, José Mourinho, a officiellement adopté la célèbre méthode innovante de son homologue français Luis Enrique, actuellement à la tête du PSG.

The Touchline Des photos exclusives publiées par le média montrent le technicien portugais debout devant un écran numérique géant installé au bord du terrain, donnant des instructions tactiques aux joueurs via des animations et des séquences vidéo. Cette approche technologique, utilisée régulièrement par Luis Enrique au centre d'entraînement du PSG et ayant suscité un grand écho dans le football européen, sert désormais à analyser chaque mouvement des stars du Santiago Bernabéu seconde par seconde. Avant le dur combat contre l'Atlético de Diego Simeone et sa discipline de fer, cette préparation high-tech devrait considérablement augmenter la vitesse de prise de décision du Real sur le terrain.

Alors, pourquoi Mourinho, connu pour son style conservateur, a-t-il soudainement eu recours aux technologies numériques ? Les secrets pour percer la défense de Simeone sont-ils enseignés aux joueurs via l'écran géant, et cette innovation peut-elle devenir la clé de la victoire dans le derby de Madrid ?

« Un écran géant au milieu du terrain » : les détails de l'innovation au centre d'entraînement du Real

The Touchline images publiées et points clés de la séance d'entraînement :

L'expérience du PSG et de Luis Enrique : La méthode d'analyse visuelle moderne, testée avec succès au sein du club parisien, a été officiellement adaptée aux entraînements du Real ;

Corrections en temps réel : Sans interrompre l'entraînement, l'entraîneur montre aux joueurs leurs erreurs et leurs lacunes directement sur l'écran géant du terrain, sans avoir besoin de passer par le vestiaire ;

Schémas tactiques et micro-mouvements : Le positionnement de chaque joueur, les temps de déclenchement du pressing et les directions pour exploiter les espaces libres sont affichés à l'écran avec des lignes précises ;

L'attention des stars : Les joueurs cadres de Madrid ont accueilli cette nouvelle méthode technologique avec un grand intérêt, ce qui a doublé l'efficacité de l'assimilation des informations.

« Une arme spéciale pour le derby » : Pourquoi juste avant le match contre l'Atlético ?

Les besoins tactiques derrière la décision de Mourinho :

Plan contre le bloc bas de Simeone : Pour percer la défense compacte de l'Atlético, chaque dixième de seconde compte ; les analyses sur écran permettent aux attaquants de mieux identifier les zones adverses ;

Perfectionner le football vertical : Comme Simeone l'a reconnu auparavant, le Real est fort dans les attaques verticales et rapides ; Mourinho travaille à automatiser cet avantage grâce à l'écran ;

Date et heure du derby de Madrid : Ce choc, qui débutera le dimanche 20 septembre à 19h15 (heure de Tachkent), est pour le Real non seulement une question de trois points, mais aussi un test pour reprendre le trône de la ville.

Analyse sportive : Coaching moderne et ère numérique

L'avis des experts et analystes du football européen :

L'évolution de Mourinho : Le fait que le technicien portugais adapte son style aux exigences de l'époque et n'hésite pas à adopter les meilleures qualités de ses collègues rivaux démontre son haut niveau ;

Impact psychologique : Le fait que les joueurs puissent mettre en pratique la théorie vue sur le terrain en quelques secondes facilite grandement la compréhension de la situation ;

L'intensité du derby : Étant donné que les deux entraîneurs se connaissent très bien, de tels petits détails et avantages technologiques pourraient décider du sort du match du 20 septembre.

Les écrans géants introduits par José Mourinho montrent clairement à quel point le Real se prépare avec responsabilité et minutie pour l'important derby de dimanche.

Selon vous, l'entraînement de José Mourinho avec des écrans géants façon Luis Enrique aidera-t-il le Real à briser la défense de Diego Simeone ? Quelle équipe voyez-vous gagner lors du derby de Madrid le 20 septembre à 19h15 (heure de Tachkent) ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette revue de la nouveauté tactique du football espagnol avec tous les fans du Real et du football !