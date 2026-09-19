Déclaration importante de Nodirbek Abdusattorov sur l'Olympiade d'échecs de Samarcande

La 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule à Samarcande, a débuté sous les meilleurs auspices pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Lors de cette compétition historique organisée à domicile, l'équipe masculine principale du pays a réussi son entrée en remportant ses trois premiers matchs. L'équipe numéro un d'Ouzbékistan, Nodirbek Abdusattorov, a révélé l'importance que revêt pour lui cette compétition historique.

Il est clair, d'après les propos d'Abdusattorov, que l'Olympiade de Samarcande n'est pas un tournoi sportif ordinaire. Pour les joueurs ouzbeks, c'est l'occasion de défendre l'honneur du pays dans l'un des événements échiquéens les plus prestigieux au monde, sur leurs propres terres et devant leurs supporters.

« Le moment que nous attendions est arrivé. Pour la première fois, nous accueillons une compétition d'une telle envergure chez nous. C'est, bien sûr, une immense fierté pour nos gars. »

Comment l'Olympiade historique de Samarcande a-t-elle commencé pour l'Ouzbékistan ?

La 46e Olympiade d'échecs a débuté le 16 septembre à Samarcande. En tant que pays hôte, l'Ouzbékistan participe avec trois équipes dans les sections open et féminine. L'équipe masculine principale est composée de Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov et Mukhammadzokhid Suyarov. Le capitaine de l'équipe est Rustam Kasimdzhanov.

Dès le premier jour du tournoi, l'Ouzbékistan-1 a battu l'équipe de Jamaïque sur le score de 4:0. Au premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov a remporté son match contre Joshua Christie.

Lors du deuxième tour, l'équipe principale d'Ouzbékistan a poursuivi son parcours en battant le Pérou. Au troisième tour, la solide équipe d'Autriche a été vaincue sur le score de 3:1.

Abdusattorov a fait match nul au 3e tour, mais l'équipe a encore gagné

Lors du match central contre l'Autriche, Nodirbek Abdusattorov a affronté Kirill Alekseenko au premier échiquier. La rencontre s'est soldée par un match nul.

Parallèlement, Javokhir Sindarov et Mukhammadzokhid Suyarov ont remporté leurs parties, apportant des points cruciaux à l'équipe. Nodirbek Yakubboev a également enregistré un match nul. En conséquence, l'Ouzbékistan-1 a battu l'Autriche 3:1.

Ce résultat signifie que l'équipe principale d'Ouzbékistan a remporté ses trois premiers tours.

« Nous nous donnons à fond »

Pour Nodirbek Abdusattorov, le facteur de l'accueil à domicile ajoute un esprit et une responsabilité particuliers à la compétition.

Comme l'a souligné le joueur, l'équipe nationale joue chaque partie en ressentant non seulement le résultat personnel, mais aussi la confiance de tout un pays.

« Avec notre équipe, nous nous donnons à fond. Comme vous pouvez le constater, trois victoires après trois tours. »

Ces mots d'Abdusattorov illustrent clairement l'attitude de l'équipe ouzbèke face à la compétition. L'Olympiade à domicile est à la fois une grande opportunité et une grande responsabilité pour les joueurs.

Pourquoi cette Olympiade est-elle si importante pour les échecs ouzbeks ?

La compétition de Samarcande en Ouzbékistan revêt une importance historique en tant que première Olympiade d'échecs organisée dans le pays. Plus de 200 pays participent au tournoi, avec 207 équipes inscrites dans la section open.

L'Ouzbékistan s'est présenté avec une équipe solide. L'équipe principale est classée troisième au classement initial du tournoi avec une moyenne de 2720 Elo. L'équipe comprend l'un des plus jeunes grands maîtres les plus forts du monde, Javokhir Sindarov, et Nodirbek Abdusattorov au premier échiquier.

C'est pourquoi chaque partie à Samarcande suscite un grand intérêt, non seulement pour les fans d'échecs, mais aussi pour le sport ouzbek en général.

Abdusattorov : l'objectif principal est d'être à la hauteur de la confiance

Nodirbek Abdusattorov a évoqué le point le plus important de son discours : la confiance du peuple et du chef de l'État.

« Nous faisons tout notre possible dans chaque match pour être à la hauteur de la confiance de notre peuple et de notre Président. »

Ces mots montrent à quel point l'aspect moral de l'Olympiade de Samarcande est important pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Aux échecs, chaque partie a son propre scénario. Une victoire peut être enregistrée dans une partie, un match nul dans une autre. Mais au format Olympiade, le résultat final est déterminé par les points d'équipe. De ce point de vue, la tâche d'Abdusattorov au premier échiquier ne se limite pas à gagner — il défend les intérêts de l'équipe contre le meilleur joueur adverse.

Les résultats des trois premiers tours à Samarcande l'ont montré : Abdusattorov a gagné au premier tour et a contribué au résultat global de l'équipe lors des parties suivantes.

L'Ouzbékistan fait maintenant face à des matchs encore plus sérieux

L'Olympiade entre tout juste dans ses phases décisives. Les trois victoires des trois premiers tours ont donné un élan important à l'équipe, mais de nombreuses parties contre des adversaires redoutables restent à jouer.

À l'heure actuelle, l'équipe Ouzbékistan-1 occupe les premières places du classement. Après le troisième tour, l'équipe masculine principale est classée 4e selon les critères de départage.

Les propos de Nodirbek Abdusattorov expriment clairement l'état d'esprit de l'équipe : la compétition historique se déroule à domicile, trois victoires ont été enregistrées lors des trois premiers tours, et chaque nouvelle partie sera jouée avec encore plus de responsabilité.

De nombreuses rencontres passionnantes attendent encore les échiquiers de Samarcande. Pour les fans ouzbeks, le plus important est le résultat final de l'équipe nationale à domicile. Comme l'a dit Abdusattorov, la tâche principale des joueurs est de tout donner dans chaque match et d'être à la hauteur de la confiance du pays.