Un obus de la Seconde Guerre mondiale découvert sur une plage a été neutralisé sur place

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Un obus de la Seconde Guerre mondiale découvert sur une plage a été neutralisé sur place

Au Royaume-Uni, un citoyen se promenant sur une plage du comté de l'Essex a découvert un obus datant de la Seconde Guerre mondiale. Les garde-côtes ont été appelés sur les lieux et l'objet dangereux a été neutralisé par des spécialistes.

D'un diamètre d'environ 6 pouces , l'obus a été identifié dans la zone de Chalkwell Oaze à Southend-on-Sea. Un habitant ayant aperçu l'objet suspect a alerté les services compétents, selon Need To Know.

L'obus a été neutralisé par des experts de l'armée

Les représentants de HM Coastguard Southend On Sea ont déclaré que des agents s'étaient rendus sur place pour inspecter l'objet trouvé sur la plage.

Ils sont arrivés dans la zone de Chalkwell Oaze à 7h00 du matin et ont découvert l'objet suspect à environ 600 mètres au sud, près de The Crowstone. Les spécialistes ont pris des photos et envoyé les informations au centre de coordination des opérations de sauvetage.

Par la suite, les images ont été transmises à l'Army Explosive Ordnance Disposal, l'unité spéciale de l'armée chargée de la neutralisation des explosifs.

Initialement, en raison de la marée montante, les experts ont décidé de ne pas détruire l'objet immédiatement, mais de l'inspecter à nouveau à marée basse.

Les sauveteurs de Southend Coastguard sont ensuite retournés sur les lieux avec les agents de l'EOD. L'inspection a confirmé qu'il s'agissait bien d'un ancien obus de la Seconde Guerre mondiale d'environ 6 pouces de diamètre.

Les spécialistes ont décidé de le faire exploser sur place sans le déplacer. Selon les garde-côtes, l'obus se trouvait dans une zone ne présentant aucun risque pour la population.

HM Coastguard a appelé le public à ne pas toucher aux objets suspects trouvés sur la plage ou en mer.

Les experts ont souligné qu'il est difficile de déterminer si de tels objets sont sûrs ou dangereux en se basant uniquement sur leur apparence. Par conséquent, il ne faut ni les déplacer, ni les emporter, ni les ramener chez soi .

Si un objet suspect ou inhabituel est aperçu sur la plage ou en mer, il faut se mettre en sécurité et appeler le 999 en demandant les garde-côtes (Coastguard).

Southend-on-SeaHM CoastguardEODChalkwell OazeRoyaume-Uni
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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