Un bébé tombe d'une balancelle au Brésil et se blesse (vidéo)

·7·Monde
Un bébé tombe d'une balancelle au Brésil et se blesse (vidéo)

Des rapports font état d'un incident malheureux au Brésil, où un bébé est tombé d'une balancelle. La vidéo de l'événement est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon les informations diffusées, la mère de l'enfant était distraite par son téléphone au moment de l'incident. C'est à ce moment-là que le bébé a basculé de la balancelle, se blessant au front.

Il est indiqué que la plaie de l'enfant a dû être suturée. Il a également été rapporté que le bébé a présenté des convulsions après la chute.

Des soins médicaux ont été prodigués à l'enfant et son état de santé s'est par la suite amélioré.

La vidéo montrant cet incident a été publiée sur un compte Instagram lié à la ville de Natal, au Brésil.

BrésilNatalBébéInstagramAccident
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