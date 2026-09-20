L'ailier du FC Barcelone, Raphinha, continue d'éblouir le monde du football en ce début de saison 2026/2027, enregistrant les statistiques les plus prolifiques de sa carrière. Lors de la 7e journée de La Liga, dans un match difficile contre le Séville FC au stade Ramón Sánchez Pizjuán (3-1), l'attaquant brésilien de 29 ans a inscrit un triplé phénoménal, portant son total de buts et passes décisives cette saison à un chiffre incroyable de 17.

Toutes compétitions confondues, Raphinha est devenu l'attaquant le plus dangereux d'Europe avec 14 buts et 3 passes décisives en seulement 8 rencontres. Mais le fait le plus surprenant et controversé est que, malgré cette explosion de talent, le prestigieux magazine France Football a publié le mardi 22 septembre la liste des 30 stars nommées pour le Ballon d'Or, où le FC Barcelone est représenté par Pau Cubarsí, Rodri et Lamine Yamal.

Alors, quel est le secret de l'efficacité irrésistible de Raphinha dans le système de Hansi Flick, pourquoi les experts débattent-ils de sa place dans la liste du Ballon d'Or, et quels trophées ce début record apportera-t-il au Barça à la fin de l'année ?

« 8 matchs et 14 buts » : Les statistiques incroyables de Raphinha pour la saison 2026/2027

Chronique de la productivité phénoménale de l'ailier brésilien sur le terrain :

Triplé au Pizjuán : Lors du déplacement contre Séville, Raphinha a marqué trois fois, assurant seul la victoire 3-1 de son équipe ;

Leader absolu en Liga : En 7 journées de championnat espagnol, il a enregistré 12 buts et 3 passes décisives, totalisant 15 points au système « but+passe » ;

Doublé en Ligue des champions : Il a également inscrit deux buts lors de la victoire écrasante 5-1 contre Feyenoord lors de la 1re journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League ;

Productivité totale : 14 buts et 3 passes décisives en 8 matchs officiels toutes compétitions confondues — soit une moyenne de plus de deux actions décisives par match.

Statistiques de la saison de Raphinha et candidats au Ballon d'Or

Indicateurs clés et faits officiels du début de saison 2026/2027 :

Indicateurs et tournois Matchs joués Buts marqués Passes décisives Actions décisives (But+Passe) La Liga espagnole 7 12 3 15 UEFA Champions League 1 (Feyenoord 5:1) 2 0 2 Total (saison 2026/2027) 8 matchs 14 buts 3 passes 17 actions décisives

Candidats du FC Barcelone nommés par France Football (liste des 30) : Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal.

Analyse tactique : Les experts sur le phénomène Raphinha

Conclusions principales des commentateurs du football européen et des analystes sportifs :

Le système d'ailes libres de Hansi Flick : Le technicien allemand ne limite pas Raphinha à la ligne de touche, lui donnant la liberté d'entrer dans l'axe comme un attaquant de soutien — un problème inattendu pour les défenses adverses ;

Leadership et sang-froid : La précision de Raphinha dans la finition a atteint des sommets, il transforme le moindre ballon en occasion de but ;

Une nouvelle vague dans la course au Ballon d'Or : Si la nomination de Cubarsí, Rodri et Yamal montre la force du projet du FC Barcelone, la forme actuelle de Raphinha prouve qu'il est l'un des principaux prétendants aux futurs trophées ;

Équilibre collectif : La créativité de Yamal et Rodri au milieu crée des espaces idéaux pour les appels de Raphinha.

Les 17 actions décisives de Raphinha en 8 matchs du FC Barcelonedémontrent que le club vise le titre sur tous les fronts cette saison.

Selon vous, Raphinha pourra-t-il maintenir ce rythme incroyable toute la saison et remporter le Soulier d'Or européen ? Parmi le trio Cubarsí, Rodri et Yamal nommé par France Football, lequel mérite le plus le Ballon d'Or selon vous ? Partagez vos analyses dans les commentaires et diffusez cette statistique sensationnelle du football européen à tous vos amis fans de foot !