Au Kazakhstan, le pied d'une femme est resté coincé dans un escalator (vidéo)

Au Kazakhstan,dans l'un des centres commerciaux de la ville de Semey, le pied d'une femme est resté coincé dans un escalator. Le processus de libération de la femme par les sauveteurs a été filmé. C'est ce qu'a rapporté Tengrinews.kz .

Il est précisé qu'un appel concernant l'incident a été reçu au 112 le 14 septembre. Des membres de l'unité de secours d'urgence sont arrivés sur les lieux.

À l'aide d'un équipement hydraulique spécial, les sauveteurs ont élargi l'espace technique entre les escalators pour libérer le pied de la femme, née en 1990.

Par la suite, la victime a été confiée aux services médicaux d'urgence pour un examen et les soins nécessaires.

Aucune information supplémentaire n'a été fournie sur la cause de l'incident ou sur la nature exacte des blessures de la femme.