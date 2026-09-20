«C'est un résultat idéal !» : Hansi Flick sur le triplé de Raphinha et les 21 points

Lors du choc de la 7e journée de La Liga, le leader, le FC Barcelone, a décroché une victoire impressionnante et méritée 3-1 sur la pelouse d'un adversaire redoutable, le Séville FC. Dans le magnifique stade Ramón Sánchez Pizjuán, sous la direction de l'arbitre Juan Martínez Munuera, le match a été marqué par la prestation exceptionnelle du leader brésilien des Catalans, Raphinha. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Blaugranas ont renversé la situation grâce à un triplé impeccable de Raphinha.

Après cette victoire, le FC Barcelone affiche un bilan parfait de 7 victoires en 7 matchs et consolide sa place de leader avec 21 points. L'entraîneur Hansi Flick Marca a partagé ses impressions enthousiastes sur le match et son joueur vedette lors d'une interview : « C'est un résultat idéal ! Je suis très heureux d'avoir gagné ici. La performance de Raphinha ne me surprend absolument pas ».

Comment la confiance du technicien allemand a-t-elle transformé l'équipe en une machine inarrêtable ? Quel est le secret de la forme étincelante de Raphinha, et quels sont les plans des Catalans pour le prochain match contre Getafe le 10 octobre ?

« Victoire idéale et récital de Raphinha » : Les déclarations de Flick et les moments forts

Les points clés de Hansi Flick après le triomphe à Séville :

« Un test difficile au Ramón Sánchez Pizjuán : » L'entraîneur a souligné que les déplacements à Séville sont toujours complexes sur le plan tactique et psychologique, faisant du 3-1 une performance parfaite ;

« Une confiance absolue en Raphinha : » Le coach a révélé que les trois buts de son joueur ne l'ont pas surpris, car l'ailier brésilien affiche ce niveau d'excellence à chaque entraînement et à chaque match ;

« La poursuite de la série parfaite : » 21 points en sept matchs : Flick a déjà réussi à inculquer une mentalité de vainqueur au groupe catalan ;

« La résistance de Séville : » La présence des hôtes dans le top 5 avec 13 points témoigne de l'intensité de la rencontre.

La Liga, 7e journée. Fiche technique du match Séville - FC Barcelone

Informations officielles et classement après le choc de Séville :

Compétition et étape Match et score final Homme du match et faits marquants Classement La Liga, 7e journée Séville 1 : 3 FC Barcelone Raphinha (triplé), Fofana (but) FC Barcelone — 21 points (1er) / Séville — 13 points (5e)

Stade et ville : Ramón Sánchez Pizjuán (Séville, Espagne) ;

Arbitre : Juan Martínez Munuera (Alicante) ;

Prochain match à domicile : Le 10 octobre, le FC Barcelone reçoit Getafe.

Analyse tactique : Les experts sur le duo Flick-Raphinha

Conclusions des analystes et experts du football espagnol :

Le nouveau visage de Raphinha : Depuis l'arrivée de Flick, le Brésilien n'est plus seulement un ailier rapide, mais un véritable buteur clinique dans la surface ;

Réponse à la pression du Pizjuán : Malgré l'ouverture du score adverse, le Barça n'a pas paniqué. Le modèle de pressing intense et d'attaques rapides de l'Allemand a étouffé la défense adverse ;

La lutte continue : Ce bilan parfait de 21 points met une pression énorme sur les géants madrilènes dès le début de saison ;

Préparation contre Getafe : Avant le match du 10 octobre, l'état physique de l'équipe de Flick semble optimal.

Les déclarations audacieuses de Hansi Flick et le jeu phénoménal de Raphinha Le FC Barcelonea clairement montré son intention de ne laisser le titre à personne cette saison.

Selon vous, le FC Barcelone de Hansi Flick peut-il maintenir sa série de victoires jusqu'à la fin de la saison, ou le match contre Getafe le 10 octobre pourrait-il être un obstacle inattendu ? Pensez-vous que les triplés de Raphinha feront de lui le meilleur joueur de La Liga cette année ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette analyse du football espagnol à tous vos amis passionnés !