Neuf nouveaux satellites lancés en Chine par la fusée Kinetica-1

La société chinoise CAS Space a effectué un nouveau lancement réussi de sa fusée à propergol solide Kinetica-1 (connue en Chine sous le nom de « Lijian-1 »). Selon Ixbt.com, le vaisseau spatial a décollé avec succès le 20 septembre à 12h03, heure de Pékin, depuis la plateforme commerciale « Dongfeng » du cosmodrome de Jiuquan, plaçant neuf satellites sur l'orbite prévue. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce lancement réussi démontre le potentiel du pays dans le secteur de l'astronautique commerciale et élargit les capacités de déploiement rapide de constellations orbitales. Ces appareils, répondant aux exigences technologiques modernes, sont destinés à diverses missions scientifiques et pratiques, marquant une étape importante dans le développement de l'infrastructure scientifique et des télécommunications.

Composition et missions de la constellation orbitale

Parmi les nouveaux satellites lancés figurent des appareils de télédétection terrestre, notamment les modèles « Qinling-01 » et « Qinling-02 ». Le groupe comprend également « Pengcheng Shoufa », conçu pour tester l'intégration des technologies de communication par satellite, ainsi que « Chaojisuan-1 », un appareil haute résolution capable de traiter des données directement en orbite.

En outre, dans le cadre du programme spatial chinois, trois satellites « Diting-01 » destinés à l'observation et à l'analyse du spectre électromagnétique ont été placés avec succès en orbite. La liste est complétée par les appareils « Pujiang-4 » et « Yunyao Tanlujie », élargissant ainsi la portée de la recherche spatiale et de la surveillance.

Capacités techniques de la fusée Kinetica-1

La Kinetica-1 est une fusée à quatre étages à propergol solide, mesurant 31 mètres de long avec un diamètre de coiffe de 3,35 mètres. Selon ses spécifications techniques, ce lanceur est capable de placer jusqu'à 2 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et jusqu'à 1,5 tonne en orbite héliosynchrone.

Ce vol constitue le seizième lancement de la famille de fusées Kinetica-1 et le cinquième succès depuis le début de l'année. Ces chiffres témoignent de l'accélération et de la fiabilité croissante des vols spatiaux commerciaux en Chine.