Vivo présente les flagships X500 Pro et X500 Pro Max avec des caméras Zeiss et Sony

La nouvelle génération de smartphones flagships, créée en collaboration avec le géant suisse de l'optique Zeiss et Sony, a été officiellement dévoilée. Selon Ixbt.com, Vivo a annoncé ses appareils les plus avancés lors d'une présentation spéciale à Shanghai. Cette gamme, qui sera initialement commercialisée sur le marché chinois, devrait également être lancée sur les marchés internationaux en octobre. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

La nouvelle série comprend le Vivo X500 Pro et le Vivo X500 Pro Max, doté de capacités encore plus avancées. Les flagships présentés se distinguent par leurs dimensions et leurs diagonales d'écran. En particulier, la version Pro Max, le représentant le plus haut de gamme de la série, est équipée d'un grand écran de 6,85 pouces, tandis que le modèle Pro plus compact dispose d'un écran de 6,36 pouces.

Haute performance et optique avancée

Le matériel des smartphones repose sur le processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro. Grâce à cette plateforme, le fabricant a réussi à obtenir non seulement des calculs à haute vitesse, mais aussi une exécution parfaite des tâches complexes d'AI et des processus de prise de vue. Les appareils sont conçus pour attirer les passionnés de photographie mobile.

L'aspect principal sur lequel les appareils se concentrent est leurs capacités optiques. Les smartphones sont équipés de la technologie Zeiss TrueDynamic, de capteurs Sony Lytia avancés et de super-téléobjectifs Zeiss APO. Cela permet d'obtenir des couleurs naturelles et des images ultra-nettes dans toutes les conditions d'éclairage.

Capacités de caméra de niveau professionnel

Le modèle Vivo X500 Pro Max est équipé d'un immense capteur de 200 MP avec une taille de 1/1,4 pouce.

Ce capteur offre une distance focale équivalente de 85 mm et maintient une haute précision lors du zoom sur des objets éloignés.

Le Vivo X500 Pro, quant à lui, se limite à une caméra de 64 MP basée sur un capteur Sony d'un demi-pouce.

Les deux smartphones disposent d'une stabilisation d'image professionnelle de niveau CIPA 7.0, évitant le tremblement de la main.

Les smartphones proposent le mode "Portrait Cinématographique" en format 4K pour les amateurs de prises de vue dans des conditions sombres et difficiles. Ce mode permet d'enregistrer des séquences de niveau professionnel même au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit. De plus, les appareils sont entièrement compatibles avec les téléconvertisseurs Zeiss Gen 2, et la version Pro Max peut également fonctionner avec le Zeiss Gen 2 Ultra, qui possède une distance focale équivalente de 400 mm.

Sur le marché chinois, les nouveaux flagships seront proposés aux acheteurs en quatre couleurs : blanc, gris, noir et orange. Les versions destinées à l'Europe et aux autres marchés internationaux devraient être présentées ultérieurement.